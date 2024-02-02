Таинственная черная слизь 40 лет пытается захватить Венесуэлу: ученые не знают, что это такое

Несколько десятков лет назад она появилась на дороге в виде 46-метрового пятна, но сегодня уже занимает площадь в 13 километров.

Впервые слизь появилась на оживленном шоссе, соединяющем аэропорт и столицу Венесуэлы, в 1986 году. Местные жители тут же прозвали ее La Mancha Negra или черное пятно. Изначально пятно слизи занимало площадь около 46 метров, однако со временем достигло невероятных размеров — слизь захватила 13 километров шоссе, пишет IFLScience.

В результате появления слизи оживленное шоссе буквально превратилось в смертельную ловушку для автомобилистов — статистика свидетельствует о том, что в общей сложности погибло 1800 человек, пытавшихся преодолеть эту преграду. Местные власти отмечают, что местами слой слизи достигает 2,5 сантиметров в толщину.

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Очевидцы рассказывают, что слизь имела консистенцию жевательной резинки, однако никто так и не смог объяснить откуда она взялась. Любопытно, что в 90-е годы черная слизь внезапно исчезла, а затем в 2001 году вернулась вновь.

Несмотря на то, что ученые так и не смогли понять причину появления слизи, местные жители придумали несколько теорий. Одна из них предполагает, что причиной всему плохая партия асфальта, который содержит смолу. Предполагается, что асфальт в этом месте невероятно чувствителен к погодным условиям, а потому количество слизи возрастает в жаркую и дождливую погоду и уменьшается, когда температура и влажность падают.

Другая теория предполагает, что слизь является результатом наличия поблизости природных залежей нефти. Но по словам доктора философии, профессора химического и нефтяного машиностроения в Университете Хьюстона Романана Кришнамурти, это маловероятно, так как в подобном случае просачивание из недр резервуара должно было бы происходить в одной точке разрешения и вред ли распространилось бы на километры.

По словам доктора философии, преподавателя факультета нефтяной инженерии Университета Хьюстона Рейнальдо Гонсалеса, наиболее простым объяснением в действительности является то, что фазы обработанного асфальта разделились: одна из них поднялась на поверхность, образовав на дороге таинственное "черное и жирное пятно".

Впрочем, существует еще одна теория, предполагающая, что во всем виноваты неочищенные сточные воды из близлежащих труб. Предполагается, что они могли вызвать химическое разрушение асфальта. Но наиболее удивительной является теория, предполагающая, что загадочная черная слизь была создана людьми, работавшими на местное правительство или против него.

Правительство Венесуэлы потратило миллионы и привлекло к разгадке этой загадки экспертов из США, Канады и Европы, но все тщетно — химический состав слизи так и не смог объяснить ее происхождения. Отметим, что местное правительство также пыталось избавиться от слизи с помощью воздуха, воды и скребков, но все тщетно — слизь продолжала захватывать шоссе.

Известно, что в 90-х годах таинственная слизь неожиданно исчезла, а затем появилась вновь лишь в 2001 года. Теперь исследователи считают, что она, вероятно, достигла своего упадка после появления в нулевых, так как больше не возвращалась. Впрочем, ученые до сих пор так и не смогли разгадать загадку этого черного пятна на шоссе.

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