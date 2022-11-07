Невероятный интеллект. Слизь без мозга и нейронов с легкостью преодолела лабиринт с помехами (видео)

Исследования показывают, что это одноклеточное существо способно решать и другие головоломки.

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Физарум многоглавый (Physarum polycephalum) или многоглавый слизевик — вовсе не является чем-то уникальным и давно известен ученым. Это причудливое маленькое существо не обладает ни мозгом, ни нервной системой, но способно пройти лабиринт, чтобы получить вознаграждение, и даже решить ряд других головоломок, пишет Science Alert.

По словам физика из Бременского университета в Германии Ханса-Гюнтера Доберейнера, когда-то этот вид слезивиков процветал и был "рабочей лошадкой клеточной биологии" — его было легко клонировать, хранить и изучать, а потому ученые часто обращались к этому виду. Однако по мере развития инструментов генетического анализа фирарум многоглавый стал больше неинтересен исследователям и его отправили на "пенсию".

Все изменилось после того, как биолог Тошиюки Накагаки из RIKEN в Японии вернул организм в лабораторию. В ходе исследования биолог и его команда поместили кусочек плазмодия в один конец лабиринта, а в другом разместили "лакомство", которое могло его заинтересовать — овес (этот вид слезивиков питает нежные чувства к овсяным бактериям).

Накагаки с коллегами были удивлены — одноклеточному организму удалось найти кратчайший путь через каждый из предложенных ему лабиринтов. После ученые провели еще ряд исследований и обнаружили, что этот вид слезивиков крайне умен — они смогли справиться с теми же задачами, которые, как предполагалось ранее, способны выполнить лишь высшие организмы.

Это причудливое существо без мозга и нервной системы со своим пятнисто-желтым телом, которое по сути представляет из себя лишь одну клетку, который не менялся последние миллиард лет, весьма удивило ученых. И они продолжили исследования.

Оказалось, что слезивик способен решить задачу коммивояжера, запоминать места, где он ранее уже находил пищу, запоминать вещества, которые им не нравятся и передавать эту информацию другим каплям слезивиков после слияния.

По словам ученых, несмотря на то что Physarum polycephalum по сути является одноклеточным организмом, он демонстрирует коллективное поведение — каждая часть слезивика работает независимо и передает остальным информацию. Исследователи предполагают, что уместной аналогией будет работа нейронов в мозгу — по сути у нас есть один мозг с множеством нейронов, которые работают отдельно. Приблизительно так же можно описать процесс жизнедеятельности слезивика.

Исследователи отмечают, что данный вид слезивиков конечно, нельзя назвать мозгом, ведь по сути он таким не является, однако он способен выполнять высокоуровневую обработку и даже абстрактным суждениям. Несмотря на поразительные вещи, которые этот простейший организм продемонстрировал, ученые уверены — не стоит ожидать, что слизевик когда-то эволюционирует в мозг или более сложный организм, у него был миллиард лет для этого, но исследователи не видят ни единого движения в этом направлении.

Ученые отмечают, что по сути этот мокрый, слизистый, влаголюбивый шарик, чье познание принципиально отличается от нашего. Однако исследователи уверены, что наблюдение за ним способно научить нас новым способам решения собственных проблем.

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