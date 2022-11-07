Неймовірний інтелект. Слиз без мозку та нейронів з легкістю подолав лабіринт із перешкодами (відео)

Дослідження показують, що ця одноклітинна істота здатна розв'язувати й інші головоломки.

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Фізарум багатоголовий (Physarum polycephalum) або багатоголовий слизовик — зовсім не є чимось унікальним і давно відомий вченим. Ця химерна маленька істота не має ні мозку, ні нервової системи, але здатна пройти лабіринт, щоб отримати винагороду, і навіть розв'язати низку інших головоломок, пише Science Alert.

За словами фізика з Бременського університету в Німеччині Ганса-Гюнтера Доберейнера, колись цей вид слизовиків процвітав і був "робочою конячкою клітинної біології" — його легко клонувати, зберігати та вивчати, а тому вчені часто зверталися до цього виду. Однак у міру розвитку інструментів генетичного аналізу фізарум багатоголовий став більше нецікавим дослідникам і його відправили на "пенсію".

Все змінилося після того, як біолог Тосіюкі Накагакі з RIKEN у Японії повернув організм до лабораторії. Під час дослідження біолог і його команда помістили шматочок плазмодія в один кінець лабіринту, а в іншому розмістили "ласощі", які могли його зацікавити — овес (цей вид слизовиків має ніжні почуття до вівсяних бактерій).

Накагакі з колегами були здивовані — одноклітинному організму вдалося знайти найкоротший шлях через кожен із запропонованих йому лабіринтів. Після цього вчені провели ще низку досліджень і виявили, що цей вид слизовиків вкрай розумний — вони змогли впоратися з тими самими завданнями, які, як передбачалося раніше, здатні виконати лише вищі організми.

Ця химерна істота без мозку і нервової системи зі своїм плямисто-жовтим тілом, яка по суті є лише однією клітиною, яка не змінювалася останні мільярд років, дуже здивувала вчених. І вони продовжили дослідження.

Виявилося, що слизовик здатний розв'язати завдання комівояжера, запам'ятовувати місця, де він раніше вже знаходив їжу, запам'ятовувати речовини, які їм не подобаються і передавати цю інформацію іншим краплям слизовиків після злиття.

За словами вчених, попри те, що Physarum polycephalum по суті є одноклітинним організмом, він демонструє колективну поведінку — кожна частина слизовика працює незалежно і передає іншим інформацію. Дослідники припускають, що доречною аналогією буде робота нейронів у мозку — по суті, у нас є один мозок з безліччю нейронів, які працюють окремо. Приблизно так само можна описати процес життєдіяльності слизовиків.

Дослідники відзначають, що цей вид слизовиків звичайно, не можна назвати мозком, адже по суті він таким не є, проте він здатний виконувати високорівневу обробку і навіть абстрактним судженням. Попри дивовижні речі, які цей найпростіший організм продемонстрував, вчені впевнені — не варто очікувати, що слизовик колись еволюціонує в мозок чи складніший організм, у нього був мільярд років для цього, але дослідники не бачать жодного руху в цьому напрямку.

Вчені відзначають, що по суті ця мокра, слизова, вологолюбна кулька, чиє пізнання принципово відрізняється від нашої. Однак дослідники впевнені, що спостереження за ним здатне навчити нас нових способів розв'язання власних проблем.

Раніше Фокус писав про синій слиз на дні океану, який загнав вчених у безвихідь.