Куда на самом деле ведет лестница "в никуда" под пирамидой Джедефри: ученые разгадали загадку (фото)

Пирамида Джедефри простояла более четырех тысяч лет, окутанная таинственностью из-за своих загадочных особенностей. Построенная во времена Четвертой династии, это древнее сооружение озадачило египтологов, а недавние открытия пролили свет на ее особенности.

Недавние археологические исследования показали, что пирамида Джедефри намеренно спроектирована так, чтобы соответствовать Менкауру по размерам, что делает ее третьей по величине пирамидой в Гизе. Что отличает сооружение от других пирамид, так это расположение ее камер, построенных под пирамидальной структурой, а не внутри нее, что является отклонением от нормы в египетской архитектуре пирамид, пишет GreekReporter.

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Само сооружение также считается уникальным тем, что было построено на естественном кургане. Эксперты утверждают, что это могло сократить время, необходимое для завершения строительства.

Внутри пирамиды находятся остатки различных периодов древнеегипетской истории, от раннединастической до коптской эпохи. Они дают определенное представление о том, как долго использовалось здание.

Однако, самой загадочной особенностью являются руины — массивный 49-метровый канал, направленный к двадцатиметровой шахте, с непонятной лестницей, что ведет в никуда. Там нет ни гробницы, ни древних комнат. Там просто ничего нет.

Статуя, найденная в руинах храма Фото: akhenatenator CC BY 1.0/flickr

Недавние исследования показывают, что на самом деле это был римский ступенчатый колодец, что свидетельствует о том, как назначение пирамиды менялось со временем. Римляне, вероятно, использовали этот колодец для доступа к уровню грунтовых вод, копая его в известняковой породе.

Хотя о самой пирамиде известно очень мало, исследователи имеют определенное представление о ее происхождении. Строительство пирамиды по заказу фараона Джедефра, преемника и сына фараона Хуфу, заняло около восьми лет. Основным материалом был известняк, а уникальная строительная техника наклоняла блоки к центру для дополнительной устойчивости — практика, которую можно наблюдать на ступенчатых пирамидах в Саккаре.

Раскопки в XIX и ХХ веках обнаружили внутри картуш (овальная резьба с касательной к нему линией на одном конце) с именем Джедефра. Это подтверждает, что пирамида была местом его последнего упокоения.

Интересно, что пирамида Джедефри, хоть и окутана тайной, служит увлекательным свидетельством эволюции ее назначения и богатых погребальных практик Древнего Египта. Хотя многие вопросы остаются открытыми, недавние открытия подчеркивают динамическую историю этого древнего чуда, оставляя нас в плену тайн, которые она продолжает раскрывать.

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