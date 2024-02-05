Телескоп Уэбб заглянул в будущее: что будет с Солнечной системой после смерти Солнца (фото)

Астрономы впервые напрямую увидели, что останется после того, как Солнце превратится в белого карлика.

Космический телескоп Уэбб известен тем, что может наблюдать далекое прошлое нашей Вселенной, но теперь он смог "заглянуть в будущее" и увидел, что будет с нашей Солнечной системой после смерти Солнца. В результате нового наблюдения за двумя мертвыми звездами астрономы впервые увидели, как будет выглядеть Солнечная система, благодаря обнаружению напрямую двух планет, которые вращаются вокруг звезд белых карликов, пишет Space.

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Через примерно 5 млрд лет у Солнца закончится топливо для поддержания термоядерного синтеза в его ядре. В результате звезда сначала превратится в красного гиганта, когда поглотит Меркурий, Венеру, Землю и Марс, а затем выбросит внешние слои плазмы в космос, в результате чего образуется планетарная туманность. А в центре туманности будет находиться маленькая мертвая звезда белый карлик – это все, что останется от Солнца. Считается, что такие планеты, как Юпитер и Сатурн переживут смерть Солнца и будут вращаться дальше вокруг мертвой звезды.

Большинство обнаруженных планет вне Солнечной системы были найдены с помощью провалов в свете звезд, когда планеты проходят на их фоне или с помощью колебаний звезд, которые взывает гравитация планет. Но очень редко астрономы обнаруживают планеты напрямую.

Через примерно 5 млрд лет у Солнца закончится топливо для поддержания термоядерного синтеза в его ядре. В результате звезда сначала превратится в красного гиганта, когда поглотит Меркурий, Венеру, Землю и Марс Фото: wikipedia

Именно напрямую астрономам удалось обнаружить по одной планете, которые вращаются вокруг белых карликов с помощью космического телескопа Уэбб. Обе планеты имеют массу, которая в 1-7 раз больше массы Юпитера. При этом по другим характеристикам они очень похожи на газовый гигант из нашей Солнечной системы. То есть астрономы обнаружили примерный вид Солнечной системы на примере двух других планетарных систем, после смерти звезды.

Напрямую астрономам удалось обнаружить по одной планете, которые вращаются вокруг белых карликов с помощью космического телескопа Уэбб. Иллюстрация Фото: space.com

Пока что обе планеты считаются кандидатами на звание экзопланет, ведь требуется подтвердить их статус. Они вращаются вокруг белых карликов под названием WD 1202-232 и WD 2105-82. Одна планета находится на расстоянии от мертвой звезды, которое превышает в 11,5 раз расстояние от Земли до Солнца. Расстояние другой планеты в 34,5 раза превышает тот же параметр.

В результате нового наблюдения за двумя мертвыми звездами астрономы впервые увидели, как будет выглядеть Солнечная система, благодаря обнаружению напрямую двух планет, которые вращаются вокруг звезд белых карликов Фото: space.com

По словам ученых, обнаружение этих планет показывает, что может произойти с Юпитером и Сатурном после смерти Солнца. То есть эти планеты будут находиться примерно на таком же расстоянии от белого карлика в результате орбитального смещения. Если авторы исследования подтвердят факт того, что они нашли именно планеты, то это будет первое прямое доказательство того, как Юпитер и Сатурн переживут смерть нашей звезды.

Обнаружение этих планет показывает, что может произойти с Юпитером (на фото) и Сатурном после смерти Солнца Фото: NASA

Также ученые сделали еще одно важное открытие. Химический состав белых карликов указывает на то, что астероиды, которые кружились вокруг обычной звезды, после ее смерти упали на белый карлик. То есть то же самое может произойти и с поясом астероидов, расположенном между Марсом Юпитером. Ученые считают, что гравитация газовых гигантов направляет к мертвой звезде космические камни.

Ученые уже начали изучать состав атмосферы и температуру обнаруженных миров, ведь считают, что это все-таки планеты. Первые данные показали, что характеристики планет не совсем соответствуют тому, что ожидали найти астрономы. И это может полностью изменить представление о таких газовых гигантах.

Космический телескоп Уэбб известен тем, что может наблюдать далекое прошлое нашей Вселенной, но теперь он смог, можно сказать, заглянуть в будущее и увидел, что будет с нашей Солнечной системой после смерти Солнца Фото: space.com

Также особенности двух экзопланет указывают на возможность того, что вокруг них вращаются спутники. Если это так, то это будут лишь третий и четвертый спутник экзопланеты, который нашли в нашей галактике. Хотя, как уже писал Фокус, ученые до сих пор спорят о том, были ли на самом деле обнаружены первые спутники у планет вне Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, что астрофотограф сделал снимок загадочного явления на Солнце, которое не могут точно объяснить астрономы.