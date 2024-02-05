Огромные петли из плазмы появились после мощного взрыва на Солнце: их сложно объяснить (фото)

Появилась фотография гигантских плазменных структур на Солнце, высота которых достигает 50 тысяч км.

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Несколько гигантских петель из плазмы вырвались в космос с поверхности Солнца после очень мощной солнечной вспышки и их смог запечатлеть астрофотограф. Но ученые до сих пор не знают точно, каким образом эти структуры, которые являются остатком сильнейшего взрыва на звезде, формируются, пишет Space.

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Еще неделю назад, 29 января, на Солнце произошла вспышка класса М6.8 в солнечном пятне AR3559. Напоминаем, что вспышки класса М являются вторыми по мощности после самых сильных взрывов на Солнце класса Х.

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Перед появлением солнечных вспышек часто над поверхностью Солнца появляются огромные петли из плазмы или протуберанцы, которые затем исчезают. Их исчезновение происходит сразу после появления взрыва на Солнце и извержения корональных выбросов массы, то есть струй из плазмы, которые улетают далеко в космос. Эти струи могут достичь Земли и вызвать геомагнитные бури, но 1 февраля плазма лишь слегка задела магнитное поле Земли и улетела дальше.

Еще неделю назад, 29 января, на Солнце произошла вспышка класса М6.8 в солнечном пятне AR3559 (видна в верхнем правом углу) Фото: NASA

Но после вспышки класса М6.8 остались еле видимые петли из плазмы, которые остались в том же месте, где в космос вырвался корональный выброс массы. Такое часто происходит ученые до сих пор точно не знают, как они формируются, ведь вся плазма должна была улететь в космос.

Эти протуберанцы называются петлями, появляющимися после вспышек (PFL) и их можно увидеть только тогда, когда на Солнце смотрят с помощью специального фильтра, который усиливает красные длины волн света, выпускаемого водородом, известным как H-альфа.

Потрясающее изображение именно этих петель их плазмы сделал астрофотограф Эдуардо Шабергер Пупо, которое теперь доступно для общего обозрения Фото: space.com

Ученые уже знают, что PFL возникают только после появления солнечных вспышек класса М и Х. Их высота может достигать 50 тысяч км, но точно неизвестно, какой размер имели петли, возникшие неделю назад.

Потрясающее изображение именно этих петель их плазмы сделал астрофотограф Эдуардо Шабергер Пупо, которое теперь доступно для общего обозрения. Эти структуры содержат меньше плазмы, чем другие протуберанцы, а потому излучают меньше света. Поэтому нечасто можно увидеть настолько детальные снимки PFL, как изображение Пупо.

Существовали разные предположения относительно процесса формирования PFL. Изначально считалось, что плазма выходит с поверхности Солнца и заполняет линии магнитного поля после того, как они восстанавливаются после разрыва. Но более недавние исследования показали, что магнитные петли на самом деле могут притягивать назад часть плазмы, выброшенной в космос в результате вспышек на Солнце.

Ученые уже знают, что PFL возникают только после появления солнечных вспышек класса М и Х. Их высота может достигать 50 тысяч км, но точно неизвестно, какой размер имели петли, возникшие неделю назад Фото: space.com

Считается, что пик активности Солнца или солнечный максимум, уже наступил, хотя некоторые ученые предполагают, что он наступить ближе к концу года. В любом случае количество мощных взрывов на Солнце увеличивается.

Например, 31 декабря 2023 года на Солнце произошла вспышка класса X5 и это был самый мощный солнечный взрыв за последние шесть лет, как уже писал Фокус. А 22 января этого года на противоположных сторонах Солнца возникла чрезвычайно редкая двойная вспышка, как уже писал Фокус.

Ученые считают, что в ближайшее время можно будет наблюдать еще больше PFL и возможно новые наблюдения за ними помогут понять, как они формируются.

Также Фокус писал о том, как Солнцу удается "гореть" в космосе без кислорода.