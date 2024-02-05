Какой акцент будет у жителей колоний на Марсе и Луне: сможем ли мы их понять

Исследователи предсказали то, как будут развиваться языки за пределами Земли.

Один вопрос, связанный с колониями на Марсе и Луне, оставался долгое время без внимания: на каком языке и с каким акцентом будут разговаривать будущие колонисты, пишет LiveScience.

Каждый человек на Земле говорит с определенным акцентом, независимо от того, осознает он это или нет. Существующие акценты можно отнести к определенному времени, месту, языку и группе людей на Земле. Но с появлением внеземных колоний возникает вопрос о том, как будут говорить будущие колонисты.

"Новые акценты в разных языковых группах возникают в результате подражания. Мы запоминаем произнесенные звуки и слова, что оказывает влияние на то, как мы будем говорить в будущем. Такие изменения происходят подсознательно, когда мы на протяжении долгого времени общаемся с людьми, акцент которых изначальное отличается от нашего", — говорит директор Института фонетики и обработки речи Мюнхенского университета Джонатан Харрингтон.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Когда же люди с разными акцентами оказываются в изоляции от остального мира, тогда группа начнет подражать друг другу. Таким образом появляется новая смесь из имеющихся акцентов. Процесс может происходить очень быстро, особенно когда речь идет о небольших группах, говорит Харрингтон.

Ученый возглавил исследования, где анализировались фонетические изменения 11 ученых, которые провели одну зиму в изоляции в лаборатории в Антарктиде. В группе были 7 человек из Англии, один уроженец северо-запада США, один Германии и еще один из Исландии.

Эксперимент показала, что у каждого члена группы присутствовали фонетические изменения, а в общем группа начала по-разному произносить некоторые звуки и использовать разные части речевого аппарата для произнесения этих звуков. Такими были первые признаки формирования нового акцента.

"Именно это происходит в любой среде, где люди изолированы в течение долго периода времени, будь то в Антарктиде или космосе. В последнем случае изменения акцента будут происходить еще быстрее, потому как контакт с домом будет еще сложнее", — отмечает Харрингтон.

На Марсе или Луне колонизаторы могут начать подсознательно развивать слышимые изменения в акценте в течение нескольких месяцев. Особенно это утверждение касается Марс, где связь с людьми на Земле будет еще сложнее из-за 20-минутной задержки.

Но для проявления уникальных и устойчивых акцентов колония должна быть достаточно большой. Население колонии должно воспроизводиться, чтобы передать новый акцент следующим поколениям.

Если в колонии будут добавляться новые члены на ранних стадиях проживания, тогда они бы смогли изменить траекторию развития акцента. Но как только акцент колонии будет полностью сформирован, новые колонисты не окажут значительного воздействия, а скорее наоборот, изменят свое собственное произношение.

По словам исследователя, любые новые акценты в космических колониях будут определяться наиболее распространенным акцентом внутри группы. Например, австралийский акцент во многом похож на лондонский "кокни", потому как первые поселенцы были носителями именно этого акцента.

Если же будущие колонии на Марсе и Луне заселят группы, которые будут носителями разных акцентов, тогда скорее всего, колонизаторы разовьют разные акценты. Различные факторы окружающей среды на Луне и Марсе, скорее всего, не окажут заметного влияния на произношение людей.

Сложно спрогнозировать на каком языке будут говорить колонисты, не зная представители каких национальностей станут первым поселенцами. Однако, как только колонисты будут выбраны, наука сможет точно предсказать, как будут развиваться акценты за пределами Земли.

Напомним, появился комплексный план по заселению Красной планеты. Автор плана считает, что перед началом освоения Марса нужно решить немало проблем.