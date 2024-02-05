Есть две причины. Земля постоянно вращается: почему люди не ощущают этого вращения

Наша планета совершает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, но есть причины, по которым мы не ощущаем того, что Земля вращается.

Если вы когда-нибудь в действе катались на карусели, то вы должны помнить, что это вращение приводило к тому, что вы могли быть выброшены с этой карусели во время движения. Поэтому приходилось крепко держаться, чтобы этого не произошло. Земля вращается вокруг своей оси намного быстрее, чем карусель, но людям не нужно держаться за что-то, чтобы не улететь в космос. При это люди не ощущают вращение Земли. Почему так происходит? Об этом пишет Live Science.

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Ученые называют две причины, почему мы не чувствуем вращение Земли. Во-первых, наша планета совершает очень плавное вращение вокруг своей оси. Например, если ехать в автомобиле, то можно ощутить себя в неподвижном состоянии. Если увеличивать или снижать скорость, то тогда можно ощутить движение. Но если этого не происходит, то возникает ощущение неподвижности.

По словам Грега Гбура из Университета штата Северная Каролина (США), не существует такого понятия, как абсолютное движение, а есть относительное движение. Об этом в прошлом говорили еще Галилео Галилей и Исаак Ньютон. Например, Галилей предложил мысленный эксперимент, когда человек находится либо в плывущем по спокойной воде корабле, либо в корабле, находящемся на стоянке в порту. Согласно законам физики, человек не почувствует разницы.

По словам ученых, все на Земле тоже движется вместе с человеком. Например, атмосфера планеты движется так же быстро, как и мы, поэтому относительно нас она является неподвижной Фото: phys.org

По словам ученых, все на Земле тоже движется вместе с человеком. Например, атмосфера планеты движется так же быстро, как и мы, поэтому относительно нас она является неподвижной.

Есть и вторая причина, почему люди не ощущают вращение Земли. Этой причиной является сила тяжести. Эта сила, которая удерживает людей на поверхности планеты намного мощнее силы, которая бы заставила людей улететь в космос во время быстрого вращения Земли.

То ощущение, которое будто бы пытается выбросить нас с карусели называется центростремительным ускорением. То есть это ощущение инерции, ведь тело продолжает двигаться по прямой, а происходит круговое вращение. Земля во время вращения также пытается выбросить все объекты на ней в космос, но сила тяжести не позволяет ей этого сделать и противостоит центробежной силе.

По словам Гбура, ускорение свободного падения на поверхности Земли, которое численно равняется силе тяжести, составляет примерно 9,8 м/с*2, а его уменьшение из-за вращения Земли на экваторе, где все движется быстрее всего, составляет примерно 0,03 м/с*2. Это очень мало по сравнению с тем, что люди чувствуют от самой силы тяжести, поэтому самого вращения Земли мы не замечаем.

Как уже писал Фокус, Земля не всегда была сферой и миллиарды лет назад планета напоминала драже Skittles. Новое исследование показывает, в самом начале своего пути наша планета вовсе не имела сферическую форму, а была более сплющенной.

Также Фокус писал о том, что обнаружена скрытая деталь, рассказывающая о происхождении жизни на Земле. Ученые обнаружили уникальное соединение в недрах земли, которое позволило разгадать одну из главных тайн появления жизни на Земле и дало возможность представить в каких условиях она зарождалась.