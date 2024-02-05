NASA провело испытание беспилотных вертолетов: технология для воздушных электрических такси (фото)

Исследователи проверяли, могут ли 2 вертолета избежать столкновения с другими виртуальными летающими транспортными средствами.

Два беспилотных вертолета успешно завершили 12 тестовых полетов, пытаясь обойти более 150 виртуальных летающих транспортных средств. Таким образом ученые из NASA проверили системы, которые будут использоваться в будущих воздушных электрических такси, пишет Live Science.

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Недавно NASA сообщило о том, что еще в октябре прошлого года два модифицированных беспилотных вертолета провели испытание того, как практике работают различные программные модули для автономных полетов, созданные учеными из NASA.

Данное испытание автономных систем для беспилотных летательных аппаратов, таких как будущие электрические воздушные такси, было проведено NASA в сотрудничестве с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и компанией Sikorsky, которая создала вертолеты (эта компания является частью Lockheed Martin).

Ученые из NASA считают, что программное обеспечение, которое проверяли во время тестовых полетов, будет использоваться в будущих беспилотных воздушных такси, которые используют систему вертикального взлета и посадки. Возможно это звучит как фантастика, но Федеральное управление гражданской авиации США уже начало заниматься вопросами регулирования таких полетов, ведь первые электрические воздушные такси должны появится в США уже в 2028 году.

Ученые из NASA считают, что программное обеспечение, которое проверяли во время тестовых полетов, будет использоваться в будущих беспилотных воздушных такси, которые используют систему вертикального взлета и посадки. Возможно это звучит как фантастика, но Федеральное управление гражданской авиации США уже начало заниматься вопросами регулирования таких полетов, ведь первые электрические воздушные такси должны появится в США уже в 2028 году Фото: Live Science

В эксперименте NASA принимали участие два модифицированных вертолета S-76B и OPV Black Hawk. Оба оснастили пятью программными модулями, которые управляли различными аспектами автономного полета. При этом на каждом вертолете также была установлена обычная система автоматизации полета.

Всего вертолеты совершили 12 успешных полетов длительностью 30 часов. Во время испытаний вертолеты погрузили в виртуальный мир, в котором они должны были следовать по заданным маршрутам и не столкнутся с более 150 виртуальными летающими транспортными средствами.

В эксперименте NASA принимали участие два модифицированных вертолета S-76B и OPV Black Hawk Фото: NASA

Модули программного обеспечения корректировали высоту, скорость и направление полета, чтобы избежать столкновений как с виртуальными соседями, так и с другим вертолетом. На борту каждого вертолета все же находились пилоты и ученые из NASA, которые следили за происходящим полетом с помощью специальных планшетов.

Пилоты следили за тем, насколько хорошо вертолеты реагируют на команды, созданные программным обеспечением, а ученые оценивали, как различные компоненты программного обеспечения работают вместе, чтобы безопасно управлять полетом. Также ученые и пилоты оценивали, насколько хорошо люди взаимодействуют с автономными системами полета.

Считается, что будущие воздушные электрические такси будут намного тише обычных вертолетов, смогут вместить больше пассажиров и будут более энергоэффективными.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что раскрыли одну из главных загадок прошлого века, а именно тайну исчезновения знаменитой летчицы Амелии Эрхарт. Предполагается, что был обнаружен ее самолет, который затонул в водах Тихого океана.

Также Фокус писал о том, что вертолет NASA потерпел крушение на Марсе и теперь ученые намерены провести уникальный эксперимент, чтобы выяснить, что же стало причиной катастрофы.