Невозможно сказать, наступил ли уже новый пик активности Солнца: мы узнаем только спустя 7 месяцев

Эксперты говорят, что о том, что наступил солнечный максимум можно будет узнать только через несколько месяцев после того, как он начнется.

Весь прошлый год разные исследования показывали, что писк солнечной активности или солнечный максимум должен наступить уже в начале этого года. На это указывали разные факторы. Пока что ученые считают, что пик активности Солнца еще приближается, но когда же он наступит? Об этом пишет Space.

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Солнце постепенно набирает силу, приближаясь к самому высокому уровню своей активности, то есть солнечному максимуму, который наступает примерно в середине 11-летнего солнечного цикла. Очередной, 25-й солнечный цикл начался в 2019 году.

Солнечный цикл описывает период солнечной активности, обусловленный магнитным полем Солнца и определяется повышенным количеством солнечных пятен на поверхности звезды и солнечных вспышек, в результате которых происходит мощный выброс энергии и солнечных частиц.

Но ученые не смогут установить, наступил ли солнечный максимум, по крайней мере, в течение семи месяцев после того, как это случилось. Почему так происходит объяснили эксперты из Координационного центра космической погоды Европейского космического агентства (ЕКА).

Ученые не смогут установить, наступил ли солнечный максимум, по крайней мере, в течение семи месяцев после того, как это случилось Фото: NASA

По словам ученых, солнечный максимум рассчитывается с использованием числа солнечных пятен за 13 месяцев. То есть для каждого месяца используется значение количества пятен за 6 месяцев до рассчитываемого месяца и за 6 месяцев после. Получается, что точное значение для определенного месяца становится известно только через как минимум полгода.

Ученые могут узнать, наступил ли солнечный максимум в конкретном месяце, только если количество солнечных пятен в следующем месяце будет меньше, поэтому невозможно узнать об этом раньше, чем через 7 месяцев после того, как произойдет это снижение.

Например, если предположить, что солнечный максимум наступил в феврале этого года, то ученым нужно использовать данные о количестве солнечных пятен за предыдущие полгода, за февраль и следующие полгода. Таким образом это приводит к тому, что результат будет получен только в августе 2024 года. Но только в сентябре ученые смогут точно сказать, наступил ли солнечный максимум в феврале, или нет.

По словам экспертов из ЕКА, иногда Солнце может обмануть ученых. Даже если кажется, что наступил солнечный максимум, то иногда повышенная активность Солнца может быть проявлением лишь локального максимума и расчетные данные не могут быть репрезентативными для всего цикла.

Иногда Солнце может обмануть ученых. Даже если кажется, что наступил солнечный максимум, то иногда повышенная активность Солнца может быть проявлением лишь локального максимума и расчетные данные не могут быть репрезентативными для всего цикла Фото: Forbes

Циклы появления солнечных пятен также могут иметь двойные максимумы, а это означает, что первый пик активности может быть не самым высоким, и за ним может последовать еще один большой пик активности Солнца.

Исходя из всего вышесказанного, придется еще подождать некоторое время, прежде чем ученые смогут точно сказать, когда же наступил новый солнечный максимум.

Астрономы из Королевской обсерватории Бельгии, которые ведут постоянное наблюдение за количеством солнечных пятен, считают, что солнечный максимум наступит в период между серединой 2024 года и концом 2025 года. Но ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США считают, что пик солнечной активности наступит в период с конца 2024 года по начало 2026 года.

Эксперты говорят, что Солнце все еще набирает силу и сейчас происходит постепенное повышение уровня солнечной активности. На это указывает появление мощных солнечных вспышек в большом количестве.

Напоминаем, что перед появлением солнечных вспышек возникают особенные петли из плазмы, которые также остаются видны и после взрыва на Солнце. Такую удивительную структуру запечатлел один из астрофотографов, как уже писал Фокус.