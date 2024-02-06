Расшифровать сигналы организма. Ученый рассказал, на что стоит обращать внимание в анализах крови

Анализы крови могут сказать нам очень многое о состоянии нашего здоровья, предупредив нас о начале развития заболеваний. Но чтобы понять это, мы должны знать на что обращать свое внимание.

Анализы крови зачастую заваливают нас кучей различных значений и не очевидных, на первый взгляд, результатов. В них очень легко запутаться, не вынеся для себя ничего полезного. Все дело в расшифровке знаков, которые подает ваше тело о своем здоровье. Наша кровь — это словно река жизни, которая течет через нас, доставляя кислород, питательные вещества и многое другое в каждый уголок тела. Эта река также является системой связи, посылающей важные сигналы о состоянии организма, пишет CBS News.

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В крови крошечные посланники, известные как биомаркеры, которые рассказывают историю о вашем здоровье. Эти биомаркеры — побочные продукты обычной деятельности организма, например расщепления пищи или борьбы с инфекцией. Когда что-то идет не так, эти биомаркеры могут меняться, сигнализируя врачам о возможных проблемах, таких как болезнь, травма или стресс.

Брэд Рейсфельд, профессор химической и биологической инженерии, биомедицинской инженерии и общественного здравоохранения в Университете штата Колорадо. работает над тем, чтобы понять, как вещества, с которыми мы контактируем, например лекарства или загрязняющие вещества, влияют на наше здоровье. Для этого он изучает различные биомаркеры в крови. Эти биомаркеры часто проверяются с помощью обычного анализа крови, который может многое рассказать о вашем самочувствии.

Давайте разберемся, что происходит во время этих анализов. Когда вы получаете результаты анализа крови, они часто содержат ряд цифр. Эти цифры сравниваются с диапазоном, который представляет собой ожидаемый диапазон показателей для здорового человека. Он варьируется, потому что все мы разные, и то, что нормально для одного человека, может быть ненормальным для другого. Такие факторы, как возраст, пол и этническая принадлежность, могут влиять на эти диапазоны, говорит Рейсфельд.

Интерпретация этих цифр может помочь выявить проблемы со здоровьем. Например, если вы чувствуете постоянную усталость, анализ крови поможет выявить причину, будь то анемия, проблемы со щитовидной железой или диабет. При каждом из этих заболеваний в крови присутствуют особые маркеры, которые изменяются в определенных пределах:

Анемия, при которой вы чувствуете усталость, потому что ваша кровь не переносит достаточное количество кислорода, проявляется в виде низкого уровня эритроцитов или гемоглобина.

Проблемы с щитовидной железой можно обнаружить, проверив уровень гормонов щитовидной железы. Если они не в норме, это может означать, что ваша щитовидная железа не работает должным образом.

На диабет указывает высокий уровень сахара в крови. Специальный тест может показать, сколько сахара прилипло к вашему гемоглобину за последние три месяца, давая представление о том, насколько хорошо он регулируется в вашем организме.

Базовая метаболическая панель — еще один распространенный тест, который проверяет уровень сахара, функцию почек и многое другое, чтобы дать общую картину вашего здоровья, говорит Рейсфельд.

Понимание результатов анализа крови поможет вам взять на себя ответственность за свое здоровье вместе с вашим врачом. Заглянув во внутреннюю работу вашего организма, это поможет вам принимать взвешенные решения относительно своего состояния. Помните, что эти анализы — инструменты, которые помогают составить более широкую картину вашего самочувствия и направляют вас и вашего лечащего врача на принятие оптимальных решений в отношении укрепления вашего здоровья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.