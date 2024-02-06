Подобрать диету под себя: нутрициолог рассказала, чем они отличаются и какие из них лучше

Учитывая большое количество доступных нам диет, стоит отдавать предпочтение зарекомендованным с научной точки зрения стратегиям питания и выбирать что-то из них, основываясь на своем здоровье, считает врач.

Миллионы людей ежегодно садятся на диету по разным причинам — от лечения заболеваний до улучшения самочувствия. При огромном количестве диет, доступных в Интернете, часто возникает вопрос, какая из них действительно приносит пользу здоровью. Среди множества вариантов выделяются низкогликемическая и низкоуглеводная диеты, каждая из которых подкреплена множеством исследований, подчеркивающих их плюсы и минусы. Для того, чтобы выбрать лучшую диету для достижения личных целей, стоит с ними ознакомиться, пишет EatingWell.

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Низкогликемическая диета часто рекомендуется тем, кому необходимо контролировать потребление углеводов в связи с повышением уровня сахара в крови. В отличие от диет, полностью исключающих углеводы, при низкогликемической диете основное внимание уделяется выбору продуктов в зависимости от их гликемического индекса (ГИ) — шкалы, измеряющей, насколько сильно определенные продукты повышают уровень сахара в крови, говорит Роксана Эхсани, дипломированный диетолог-нутрициолог. Продукты с низким ГИ, такие как фрукты, овощи, бобы, йогурт и орехи, имеют ГИ 55 или меньше и рекомендуются для регулярного употребления. Продукты с высоким ГИ, такие как выпечка и белый хлеб, имеют ГИ 70 и выше и должны быть ограничены. Цель диеты — стабилизировать уровень сахара в крови, что может помочь в потере веса и снизить риск развития диабета. Однако эта диета не учитывает питательную ценность некоторых продуктов с высоким ГИ и требует тщательного контроля за порциями, к тому же не все продукты имеют ГИ.

Низкоуглеводная диета, с другой стороны, ограничивает ежедневное потребление углеводов либо путем установления процента от общего количества калорий в день, либо путем указания количества граммов. Популярными вариантами являются диеты Аткинса, Whole 30 и South Beach. Эта диета направлена на снижение веса и контроль уровня сахара в крови, но отличается от кето-диеты, которая резко сокращает потребление углеводов. Эксперты в области здравоохранения предостерегают от снижения калорийности рациона ниже 40 % за счет углеводов, чтобы обеспечить достаточное поступление витаминов, минералов и клетчатки. Упор на продукты с высоким содержанием жиров в некоторых низкоуглеводных диетах также может негативно сказаться на здоровье сердца и пищеварительной системы.

Если сравнивать эти два вида питания, то, согласно исследованиям, низкогликемическая диета может быть более полезной для контроля уровня холестерина и сахара в крови, особенно для тех, кто страдает диабетом или подвержен риску его развития. Исследования показали, что она может снизить ключевые показатели здоровья, такие как HbA1c, уровень быстрой глюкозы в крови и уровень холестерина. Низкоуглеводная диета, хотя и эффективна для снижения веса, не показывает значительных преимуществ для здоровья по сравнению с низкожировыми диетами и даже может усиливать тревожность и негативно влиять на здоровье сердца при крайне низком потреблении углеводов.

В заключение следует отметить, что низкогликемическая диета, по-видимому, приносит больше пользы здоровью, чем низкоуглеводная, обеспечивая менее строгий путь к повышению уровня сахара и холестерина в крови без ущерба для общего состояния здоровья. Тем не менее, диета подходит каждому человеку в разной степени, что подчеркивает важность консультации со специалистом по питанию перед внесением изменений в рацион. Питание очень индивидуально, и то, что подходит одному человеку, может быть неэффективным для другого, поэтому профессиональное мнение имеет решающее значение для поиска наилучшего диетического подхода для уникальных потребностей и целей каждого человека.

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