Обозлились на людей. Число нападений акул со смертельным исходом в 2023 году выросло вдвое (фото)

Исследователи заметили "тревожный" рост неспровоцированных нападений акул со смертельным исходом во всем мире.

Несмотря на репутацию высших и чрезвычайно опасных хищников в океане, которые не против поохотиться на людей, акулы крайне редко неспровоцированно нападали на людей. Однако в прошлом году ученые заметили "тревожную тенденцию": неспровоцированное количество нападений на акул в 2023 году выросло вдвое, пишет Daily Mail.

Об этом свидетельствуют данные команды из Университета Флориды. Ученые обнаружили, что в прошлом году было зарегистрировано 10 смертельных случаев встреч с акулами, что в два раза больше, чем в 2022 году.

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Наиболее уязвимым местом перед хищниками оказалось побережье США: здесь за все время произошло 36 неспровоцированных атак акул, что составляет 52% от общего количество нападений во всем мире. В то же время, лишь два нападения акул у побережья Штатов закончились смертельным исходом.

Согласно новому исследованию, число погибших в результате нападений акул в мире удвоилось в 2023 году Фото: Florida Museum of Natural History's

Результаты исследования свидетельствуют, что нападения были совершены большими белыми, тигровыми и бычьими акулами. Впрочем, исследователи считают, что рост нападений не связан с увеличением численности акул в океане, а скорее обусловлен тем, что с каждым годом в океане оказывается все больше людей.

Отметим, что неспровоцированным нападением считается то, когда акула нападает на человека без провокации, например, люди занимаются серфингом или просто плывут в районе, где акула сейчас охотится на рыбу.

Согласно новому исследованию, число погибших в результате нападений акул в мире удвоилось в 2023 году Фото: Florida Museum of Natural History's

Данные отчета Международного досье по нападению акул (ISAF) Университета Флориды свидетельствуют о том, что в прошлом году около 16 человек пострадали от укусов акул во Флориде, а двое людей погибли в Калифорнии и на Гавайях. Другие случаи с летальным исходом были зарегистрированы:

на Багамских островах;

в Египте;

в Мексике;

в Новой Каледонии;

в Бразилии;

в Южной Африке.

По словам директора исследовательской программы акул Музея естественной истории Флориды Гэвина Нейлора, в целом общее количество нападений акул за год находится в пределах нормы, однако ученых волнует такой большой рост нападений со смертельным исходом.

Ученые отмечают, что смертельность укуса акул, как правило, связанна именно с их размером. Как правило, акулы уплывают сразу после первого акула, когда понимают, что перед ними вовсе не привычная добыча. Однако если акула крупная, всего одного укуса может быть достаточно, чтобы нападение закончилось летальным исходом.

Пловцам следует принимать меры предосторожности, чтобы избежать укусов Фото: Florida Museum of Natural History's

Хотя число погибших в 2023 году действительно увеличилось, морские биологи заявили, что рост числа нападений акул более вероятен из-за плотности населения, и по мере того, как все больше людей заходит в воду, вероятность того, что на кого-то нападет акула, возрастает.

Ученые также отмечают, что купание на отдаленных диких пляжах на самом деле является причиной большинства смертельных нападений акул. Например, побережье Австралии известно более высокой популяцией белых и бычьих акул, однако местные пляжи весьма безопасны. Простыми словами, биологи настаивают, что людям не стоит отказывать от серфинга, чтобы избежать нападения акул, достаточно избегать диких пляжей и отдавать предпочтение тем, где действует хорошая программа безопасности на пляже.

Отметим, что в прошлом году именно серферы составили большинство жертв нападений акул: на их долю пришлось 42% укусов во всем мире, количество пловцов составило — 39%. Биологи также призывают, отказаться от плавания на рассвете и в сумерках, когда акулы наиболее активны и кормятся. Кроме того, стоит избегать ношения блестящих украшений, поскольку отраженный свет может напомнить хищнику блеск рыбьей чешуи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли новорожденную большую белую акулу.