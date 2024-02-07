Простой и вкусный способ настроится на отдых: польза фруктов для сна, подтвержденная наукой

Существует множество способов улучшить качество сна, но среди всех вариантов выделяется простой, эффективный и вкусный метод, заключающийся в употреблении определенных фруктов перед отдыхом.

В поисках хорошего сна миллионы людей пробуют самые разные способы по улучшению его качества, но наука утверждает, что решение может оказаться проще и слаще, чем кажется. Поскольку значительное число людей с трудом дотягивает до рекомендуемых семи и более часов сна, поиск натуральных средств для улучшения качества сна стал для многих приоритетной задачей. И некоторые фрукты оказались неожиданными союзниками в борьбе с бессонными ночами, пишет New York Post.

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Такие фрукты, как бананы, вишни, ананасы, киви, апельсины, папайя и яблоки, не только питательны, но и обладают полезными для сна свойствами. Например, бананы — это не просто быстрый перекус: они являются природным источником магния и калия, которые помогают расслабить мышцы, а также триптофана, который преобразуется в серотонин, успокаивающий мозг и способствующий отдыху. Их пользу подтвердило не одно исследование.

Вишня, особенно терпкая, приобрела популярность благодаря высокому содержанию мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна. Появление терпкого вишневого сока в качестве напитка перед сном, благодаря тенденциям в социальных сетях, подчеркивает его эффективность в улучшении продолжительности и качества сна, что подвтерждают исследования.

Ананасы и киви также входят в список фруктов, полезных для сна. Ананасы содержат мелатонин, витамин С, магний и фермент бромелайн, который способствует расслаблению мышц. Киви, напротив, богаты серотонином и витамином С, которые, как известно, способствуют расслаблению и улучшению сна.

Апельсины и папайя приносят свою пользу. Апельсины, содержащие натуральные сахара и витамин С, создают условия для спокойной ночи, настраивая тело и разум на отдых. Папайя — не просто тропическое лакомство: она содержит холин, который поддерживает мышечное движение и функции мозга, такие как обучение и память, а также витамины С и Е, фолат и калий, которые способствуют расслаблению мышц и более глубокому сну.

Наконец, яблоки содержат клетчатку и натуральные сахара, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови на протяжении всей ночи, что потенциально предотвращает бодрствование и способствует общему хорошему самочувствию.

Свойства этих фруктов, улучшающих сон, не только предлагают простое, естественное решение для улучшения сна, но и добавляют приятный и полезный ритуал к ночному распорядку. Включение этих фруктов в рацион может стать простым и способом улучшить сон, доказывая, что иногда природа буквально дает ключ к решению наших самых насущных проблем.

Ранее Фокус писал о том, что регулярный короткий сон может замедлить старение мозга. Новое исследование показало, что регулярные короткие периоды сна, или дремоты, могут помочь сохранить молодость нашего мозга, что потенциально может снизить риск развития деменции и других когнитивных заболеваний.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.