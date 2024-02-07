Новая цель для обезболивающих: обнаружены клетки, ответственные за болезненные ощущения

Недавнее исследование ученых обнаружило, что известные науке клетки играют куда более важную роль в ощущаемой нами боли и нашей тактильности, сделав их потенциальной мишенью при лечении хронических болезней.

Ученые обнаружили скрытый элемент в ощущении прикосновений и боли, что дополняет наши знания о том, как наше тело воспринимает окружающий мир. Этим элементом оказались Шванновские клетки. Эти клетки, традиционно известные тем, что обматывают нервные волокна, как изоляцию вокруг провода, как оказалось, играют гораздо более активную роль в том, как мы ощущаем механическое давление, например, нежную ласку или резкий щипок, пишет Neuroscience News.

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Расположенные прямо под кожей, особые Шванновские клетки образуют сложную сеть, которая напрямую связана с нервными окончаниями — разведчиками организма, определяющими давление. Это открытие было сделано в ходе сложных экспериментов с использованием оптогенетики — техники, которая использует свет для управления клетками в живой ткани, на мышах, показав, что эти клетки играют важную роль в передаче болевых ощущений в мозг.

Значение этого открытия огромно. Оно не только меняет наше понимание сенсорного восприятия, но и определяет Шванновские клетки как потенциальные мишени для лечения ощущений боли. Активируя или блокируя эти клетки, исследователи смогли управлять этим ощущением у мышей, открывая возможности для новых методов лечения боли.

Это исследование, проведенное группой специалистов из Центра Макса Дельбрюка, подчеркивает важнейшую роль Шванновских клеток наряду с сенсорными нейронами в передаче сенсорных и болевых ощущений. Ранее считалось, что сенсорные нейроны отвечают исключительно за получение сигналов из окружающей среды и отправку их в мозг для интерпретации. Однако данное исследование показывает, что Шванновские клетки также являются ключевыми участниками этого сложного процесса.

Одним из наиболее интересных аспектов этого открытия является потенциал для разработки новых методов лечения боли. Поскольку Шванновские клетки расположены под поверхностью кожи, они легко доступны для лечения, что делает их перспективной мишенью для устранения боли в самом ее источнике.

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что Шванновские клетки в первую очередь участвуют в передаче механических стимулов, таких как прикосновение и давление, но не в восприятии температуры. Такая специфика может привести к созданию более целенаправленных методов лечения различных видов боли и сенсорных расстройств.

По мере того как ученые углубляются в сенсорные системы организма, обнаруживая роль клеток, о которой раньше не подозревали, они прокладывают путь к инновационным методам лечения, которые однажды смогут изменить жизнь людей, страдающих от хронической боли и тактильных расстройств. Это исследование не только бросает вызов нашим прежним представлениям, но и дает маяк надежды для будущих медицинских достижений.

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