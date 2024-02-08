Сюрприз: спутник Сатурна "Звезда смерти" скрывает под поверхностью огромный океан (фото)

Новое исследование показывает, что под ледяной корой спутника Мимас находится океан из воды глубиной примерно 70 км.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, сделали неожиданное открытие. Они считают, что в недрах спутника Сатурна Мимас, под его ледяной корой толщиной 24 км, скрывается океан из жидкой воды глубиной примерно 70 км. Это значит, что ледяной спутник диаметром примерно 400 км присоединяется к клубу океанских спутников Солнечной системы, то есть к мирам с океанами в своих недрах. В этот космический клуб уже входят спутник Сатурна Энцелад и спутники Юпитера Европа и Ганимед, пишет The Guardian.

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Спутник Сатурна Мимас имеет на поверхности огромный ударный кратер Гершель диаметром 140 км. Он получил свое название в честь первооткрывателя Мимаса астронома Уильяма Гершеля. Он обнаружил спутник в 1789 году. Из-за наличия этого кратера ледяной мир очень похож на космическую станцию "Звезда смерти" из кинофраншизы "Звездные войны". Также этот спутник имеет почти идеально круглую орбиту.

Ученые провели новые измерения орбиты Мимаса, по которой он вращается вокруг Сатурна, и пришли к выводу, что под своей ледяной корой он скрывает глубоки подземный океан из жидкой воды. Колебания спутника во время его движения вокруг газового гиганта натолкнули ученых на мысль, что в его недрах происходит что-то странное.

Фото: NASA

Авторы исследования предположили, что, либо Мимас имеет удлиненное каменистое ядро, либо же под его ледяной корой плещется океан. Анализ тысяч снимков, которые сделал космический аппарат "Кассини" (она изучал Сатурн и его спутники с 2004 по 2017 год) и дальнейшее моделирование привели ученых к выводу, что Мимас должен иметь внутренний океан, чтобы двигаться по орбите таким образом.

По словам ученых, данное открытие стало настоящим сюпризом для них, ведь если посмотреть на поверхность Мимаса, то ничто не указывает на наличие в нем океана. И все же ученые предполагают, что океан там есть. Расчеты показывают, что его глубина составляет примерно 70 км, а температура воды на дне может достигать десятков градусов Цельсия.

Из-за наличия ударного кратера ледяной мир очень похож на космическую станцию "Звезда смерти" из кинофраншизы "Звездные войны" (на фото) Фото: Wikipedia

Интересно то, что, как показывает исследование, этот подземный океан по космическим меркам является очень молодым. Ученые считают, что он образовался 25 млн лет назад в результате гравитационного влияния Сатурна, которое деформировало ядро Мимаса, что привело к его нагреву. Таким образом внутреннее тепло растопило толстую ледяную оболочку и образовался океан. Также ученые считают, что таяние льда завершилось примерно 2-3 млн лет назад и таким образом океан от поверхности отделяет примерно 24 км.

Авторы исследования говорят, что нельзя исключать существование внеземной жизни в подземном океане на Мимасе. Но если он действительно появился всего 25 млн лет назад, то существуют очень маленькие шансы, что у жизни было время там возникнуть. Хотя возраст океана – это лишь примерная оценка, поэтому ученые не исключают возможности итого, что спутник Сатурна может быть обитаем. Например, такую возможность не исключают относительно Энцелада, еще одного спутника Сатурна, хотя там было обнаружено много свидетельств возможного существования внеземной жизни.

Фокус уже писал о том, что ученые предложили новый метод поиска внеземной жизни на Энцеладе.

Также для изучения океанов внутри Европы и Энцелада, и поисков потенциальной внеземной жизни, ученые планируют отправить на эти миры специальных роботов, как уже писал Фокус.