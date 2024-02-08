Группа косаток у берегов Японии застряла в ледяной ловушке смерти: как им удалось бежать (видео)

Официальные лица Японии заявили, что группе млекопитающих с детенышами удалось спастись из ледяного заточения, в котором они оказались.

Ужасная история косаток, запертых в "ледяной тюрьме" у берегов Японии, к счастью, завершилась хеппи-эндом. Около 12 китообразных, в том числе 2-3 телят, ранее на этой неделе были замечены недалеко от острова Хоккайдо, заключенные во льдах, пишет Gizmodo.

Эта история началась во вторник, 6 февраля утром, когда рыбак из города Райсу впервые сообщил в береговую охрану, что видел стаю косаток, оказавшихся в ледяной ловушке. По словам мужчины, животные были окружены льдом и никакой возможности помочь млекопитающим не было.

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Позже сотрудники местной организации по защите дикой природы Wildlife Pro LLC отправили на место происшествия дрон. Исследователи обнаружили, что млекопитающие оказались в западне дрейфующего льда — слоев морского льда, ни к чему не прикрепленных и переносимых ветром и морскими течениями. Увы, косатки оказались в пространстве, плотно забитым таким льдом, а из-за отсутствия ветра, лед не мог сдвинуться настолько, чтобы животные могли выбраться из ловушки.

По словам зоозащитника Сейитиро Цучия, снимавшего видео, на кадрах он видео около 12 косаток, среди которых также были и детеныши. Млекопитающие выглядели так, будто им было трудно дышать — из воды виднелись лишь их головы.

Вскоре после этого местные зоозащитники призвали правительство вмешаться и помочь косаткам добраться до безопасного места. Основная проблема заключалась в том, что в отличие от большинства других китов, косатки не могут дышать под водой также долго, а потому им необходимо всплывать на поверхность каждые несколько минут.

Исследователи предположили, что эту группу касаток ждет та же участь, что и 9 китов в 2005 году. Тогда млекопитающие погибли, попав в ловушку дрейфующего льда недалеко от Хоккайдо. Однако уже утром местные власти заявили о том, что косаткам каким-то образом все же удалось выбраться из западни: предполагается, что им удалось обнаружить достаточно места, чтобы маневрировать через проломы во льду. В то же время исследователи отмечают, что это освобождение, вероятно, далось китам нелегко, на некоторых кадрах также видны следы кровотечения у некоторых особей — вероятно, они повредили тела об лед.

Ранее Фокус писал о том, что косатки час реанимировали старика Ханчи: ученые впервые засняли последние минуты жизни кита.