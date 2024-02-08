NASA отправило в космос аппарат для изучения "невидимой Вселенной" на Земле (фото)

На орбиту отправился новый спутник, который представит беспрецедентный взгляд на микроскопическую морскую жизнь на Земле и мельчайшие частицы атмосферы.

В четверг, 8 февраля, на борту ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX в космос отправился новый революционный спутник NASA под названием PACE. Сама ракета успешно вернулась на стартовую площадку через 10 минут, а через полтора часа после запуска спутник развернул свои солнечные панели на орбите и начал получать электроэнергию. PACE предназначен для изучения микроскопической морской жизни на Земле и мельчайших частиц атмосферы нашей планеты, пишет CNN.

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По словам ученых из NASA, новый спутник позволит понять, как аэрозоли и облака, а также фитопланктон в океане служат индикаторами состояния океана и глобального потепления. Три прибора на борту PACE будут собирать данные в разных длинах волн света, что позволит увидеть то, что ученые никогда не могли увидеть раньше. Исследователи говорят, что PACE будет изучать "невидимую Вселенную" в море и небе.

Спутник PACE должен работать в течение 3 лет, хотя у него достаточно топлива, чтобы продолжать работу и в течение 10 лет, чтобы предоставить больше информации о том, как меняется климат Земли, а также о том, что происходит с океанами на планете.

В четверг, 8 февраля, на борту ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX в космос отправился новый революционный спутник NASA под названием PACE. Сама ракета успешно вернулась на стартовую площадку через 10 минут, а через полтора часа после запуска спутник развернул свои солнечные панели на орбите и начал получать электроэнергию Фото: CNN

В январе NASA объявило о том, что прошлый год стал самым жарким годом за всю историю наблюдений, что является частью общей тенденции повышения глобальной температуры за последнее десятилетие. Потепление во многом вызвано выбросами диоксида углерода (углекислого газа). После выбросов этот газ поглощает суша и океаны, но некоторая его часть остается в атмосфере и удерживает другие парниковые газы, которые провоцируют нагревание Земли. Ученые говорят, что PACE даст лучшее понимание того, как происходит обмен углерода между океаном и атмосферой.

Но потеплению способствуют в том числе и аэрозольные частицы в атмосфере, которые состоят из загрязняющих веществ, пыли, дыма и морской соли. Аэрозоли могут отражать или поглощать солнечный свет и влиять на образование облаков. Они также играют огромную роль в формировании погоды, влиянии на качество воздуха и климат на Земле.

Аэрозоли могут способствовать ухудшению качества воздуха, что приводит к появлению хронических болезней дыхательных путей у человека. Поэтому понимание состава аэрозолей и их местоположения в атмосфере может помочь определить где воздух загрязнен больше всего.

новый спутник позволит понять, как аэрозоли и облака, а также фитопланктон в океане служат индикаторами состояния океана и глобального потепления Фото: NASA

Почти 70% поверхности Земли покрыто океанами, которые таят в себе еще очень много секретов, но ученые надеются, что PACE может помочь раскрыть их. Исследователи из NASA говорят, что новый спутник является самой передовой технологией, которую когда-либо запускали в космос для изучения биологии океана.

С орбиты PACE будет искать свет, отраженный от крошечных организмов, то есть фитопланктона, чтобы увидеть, где они процветают на поверхности океанов Земли. Впервые ученые изучат фитопланктон в глобальном масштабе. Хотя фитопланктон играет важную роль в удалении углекислого газа из атмосферы, некоторые виды представляют угрозу для других форм морской жизни на планете.

Как уже писал Фокус, с помощью орбитального аппарата, который вращается вокруг Луны, астрономы смогли обнаружить большое количество загадочных взрывов на Солнце.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что людям обязательно нужно лететь на Марс и они рассказали, чем будут там заниматься астронавты.