Построили 9000 лет назад неизвестные существа: ученые нашли уникальное сооружение на дне озера (фото)

В заливе озера Мичиган ученые обнаружили древнее сооружение, которому тысячи лет. Структуру, простирающуюся на 1,6 километра и состоящую из вертикально установленных камней, нашли на глубине 12 метров.

В Гранд-Траверс, заливе озера Мичиган, ученые обнаружили древнее сооружение, назначение которого неизвестно. Доктор Марк Голли, профессор подводной археологии Северо-Западного университета Мичигана, наткнулся на эту древнюю структуру, исследуя историю залива, пишет Arkeonews.

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Залив Гранд-Траверс, известный своими кораблекрушениями XIX и XX веков, скрывает больше, чем просто морские тайны. Используя гидролокаторы для поиска кораблей, археологи нашли затонувшие лодки, автомобили и даже пирс времен Гражданской войны в США на глубине около 12 метров. Среди этих находок их внимание привлекла скала с доисторическим изображением мастодонта и скопление камней.

Ни один ученый до сих пор не подтвердил, что это наскальный рисунок давно вымершего животного Фото: Dr. Holley

Доктор Холли обнаружил линию камней длиной более 1,6 километра, расположенную на глубине 12 метров под поверхностью озера Мичиган. Эти камни установили 9000 лет назад — за 4 000 лет до Стоунхенджа и около двух тысяч лет после окончания Ледникового периода, когда дно озера было сухим задолго до образования здесь залива.

Вопреки распространенным ошибочным представлениям, доктор Холли отмечает, что это место не является мегалитическим сооружением вроде Стоунхенджа. "Надо четко понимать, что это не мегалиты, как Стоунхендж. Место в заливе Гранд-Траверс лучше всего описать как длинную линию камней длиной более 1,6 километра", — сказал доктор Холли.

Сонарное изображение камней Фото: Creative Commons

Интересно, что это открытие не единственное. Исследуя озеро Гурон, подводные археологи, в частности доктор Джон О'Ши из Мичиганского университета, наткнулись на следы древней исчезнувшей цивилизации, которая вдвое старше Стоунхендж и египетские Великие пирамиды.

Доктор О'Ши считает, что сооружение, известное под названием Дроп 45 Драйв Лейн, служило сложным охотничьим коридором для карибу. Это 9000-летнее известняковое сооружение с двумя параллельными линиями камней, ведущими к тупику, является самым сложным охотничьим сооружением, найденным под Великими озерами.

Подобным образом сооружение в заливе Гранд-Траверс могло бы выполнять аналогичную функцию, как и охотничий комплекс на озере Гурон. Однако точное назначение этого древнего чуда в озере Мичиган остается загадкой.

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