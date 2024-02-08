Современные теории потерпели крах: неизвестные силы разрывают дно Тихого океана на части (видео)

Исследователи обнаружили нечто, что заставит исследователей пересмотреть свое понимание тектонических земных процессов.

С человеческой точки зрения Земля может казаться твердым и неизменным объектом, однако это вовсе не так. Геологическая структура нашей планеты, пусть и медленно, но постоянно меняется. В новом исследовании ученые обнаружили нечто необычное, что, похоже, заставит ученых поменять свое понимание тектонических процессов, пишет IFLScience.

Геологи обнаружили новые доказательства того, что Тихоокеанская плита на самом деле покрыта колоссальными разломами, вызванные медленным дрейфом плиты на запад и погружением в мантию планеты. Авторы исследования полагают, если их выводы точны, они могут переопределить то, что мы ранее знали о строении Земли.

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Простыми словами, стоит представить земную кору в виде кусочков головоломки, плавающих на горячем липком слое. Части этой головоломки представляют собой тектонические плиты: огромные куски твердой породы, медленно дрейфующие по вершине расплавленной мантии. Эти плиты разделяются на две категории:

океанические плиты в основном находятся под океаном;

континентальные плиты, образующие материковые массы континентов.

Нынешняя ведущая теория предполагает, что океанические плиты в основном жесткие и меняю форму лишь вблизи зон субдукции вдоль границ плит. Однако новое исследование предполагает, что на самом деле это не так.

По словам первого автора исследования Эркана Гюна из Университета Торонто, они с командой обнаружили гигантские разломы в самом сердце Тихоокеанской плиты: их глубина достигает тысяч метров, а длина — сотен километров. Все это в целом указывает на то, что океанические плиты вовсе не такие жесткие, как считалось ранее.

Для ученых не было секретом, что геологические деформации, например, разломы, могут происходить внутри континентальных плит вдали от их границ, однако то, что, то же самое происходит с океанскими плитами стало для исследователей сюрпризом.

По словам профессора Рассела Пискливеца из Университета Торонто, в новом исследовании ученым удалось уточнить тектонику плит — теорию, которая описывает, как устроена наша Земля. Более того, полученные данные свидетельствуют о том, что тектонические плиты на самом деле не так первозданны, как считалось ранее.

В ходе исследования ученые использовали суперкомпьютерные модели и существующие данные для изучения 4 плато в западной части Тихого океана они обхватывают обширную территорию между Японией, Гавайями, Новой Зеландией и Австралией.

В то же время авторы исследования отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту новую теорию. Команда также надеется, что их результаты смогут вдохновить на работу других исследований и в конце концов им удастся собрать больше данных

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