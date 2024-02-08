Кустарная лучевая терапия. Чернобыльские волки-мутанты развили невероятные способности

Исследователи обнаружили, что иммунная система животных была изменена, подобно системе больных раком, прошедших лучевую терапию.

Популяции волков, как и других животных, в Чернобыльской зоне отчуждения в последние годы значительно возросла. После ядерной катастрофы 1986 года это место было заброшено, а потому, в отсутствие людей дикая природа начала процветать, пишет IFLScience.

Однако, чтобы воспользоваться этой свободой животные должны были преодолеть серьезную проблему радиации. В новом исследовании команда из Принстонского университета сосредоточилась на изучении местной популяции волков, чтобы понять, как им удалось выжить в столь суровых условиях.

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Результаты исследования показывают, что популяция волков, обитающих в Чернобыльской зоне отчуждения, генетически отличается от своих собратьев, обитающих за пределами региона. Любопытно, что облученные животные, похоже, развили защитные мутации, увеличивающие их шансы на выживание после рака.

По словам биолога-эволюциониста и экотоксиколога Кары Лав, которая 10 лет изучала чернобыльских волков, все это время они с коллегами получали в реальном времени данные о том, где находятся животные и насколько они подвергаются облучению радиацией.

Еще в 2014 году Лав с коллегами отправились в Зону отчуждения и собрали образцы крови у волков, чтобы изучить их реакцию га вызывающую рак радиацию. Некоторые из животных также были оснащены радиоошейниками для сбора информации о местонахождении и воздействии радиации.

Результаты наблюдений свидетельствуют, что животные в Чернобыльской зоне подвергаются радиации более 1,28 миллибар каждый день на протяжении всей своей жизни. Для сравнения, это более чем в 6 раз превышает установленный законом предел для облучения людей.

Авторы исследования также обнаружили, что иммунная система волков была изменена, подобно людям, которые прошли лучевое лечение от рака. Более того, генетический анализ также показал. Что части генома волков приобрели некоторую устойчивость к раку.

Подобные исследования совпадают с другими наблюдениями полудиких собак, обитающих в Зоне отчуждения. Еще в прошлом году исследователи обнаружили, что эти животные генетически отличаются от домашних животных обитающих в разных уголках мира.

Лав с коллегами также считают, что результаты их исследования могут быть полезными и для людей. Авторы исследования надеются использовать эти результаты для выявления защитных мутаций, которые могли бы увеличить шансы на выживание у людей, больных раком. К сожалению, пандемия коронавируса и полномасштабное вторжение России в Украину не позволили ученым вернуться в Чернобыльскую зону отчуждения, а потому они не могут продолжить исследования.

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