Кричащая мумия: что на самом деле произошло с одной из самых больших аномалий в истории Египта (фото)

Это лицо, в отличие от безмятежного покоя других мумий, изображено в вечном состоянии агонии, с разинутым ртом и запрокинутой назад головой. Раскрытие тайн этой жуткой фигуры стало давней загадкой для египтологов.

Когда мы думаем о древнеегипетских захоронениях, в воображении возникают образы величия и роскоши — красиво украшенные саркофаги, содержащие мумифицированные останки фараонов и знати. Однако, среди этих величественных фигур скрывается таинственная аномалия, известная как "Кричащая мумия", пишет Grunge.

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Мало что известно о том, почему именно предсмертные муки этой особы казались такими мучительными. Но с помощью древних хроник, а также генетических анализов XXI века, ученые и историки собрали воедино ее историю, которая ставит жертву в центр заговора предателей-отцеубийц, что в конце концов привело к тому, что она покончила с жизнью.

История разворачивается вокруг принца, по имени Пентаур, который получил название "Кричащая Мумия". Судьба Пентаура неразрывно связана со смертью фараона Рамсеса III, который правил Египтом с 1187 по 1156 год до н.э.

Во времена экономической борьбы и нехватки продовольствия среди населения распространилось недовольство, что побудило вторую жену Рамсеса и ее сообщников к заговору и предательству. Их целью было убить фараона и поставить новым правителем Пентавера, сына королевы 20-й династии Тийе.

Десятилетиями эксперты не могли найти никаких доказательств того, что "Гаремному заговору" удалось достичь своих убийственных целей. В 2012 году на помощь историкам пришли современные технологии.

Компьютерная томография мумии Рамсеса III обнаружила скрытые доказательства покушения — ранее незамеченную рану на шее, свидетельствующую о смертельном ударе ножом, возможно, сзади. Другая рана на пальце ноги указывает на одновременное нападение спереди. Хотя убийство Рамсеса III стало успешным, заговорщиков, включая Пентаура, поймали.

"Кричащую мумию" в 1886 году обнаружил французский египтолог Гастон Масперо среди останков 40 наборов царских тел. Бывшего преподавателя египетского языка в Париже, как генерального директора департамента раскопок и древностей, уполномочило египетское правительство защитить находки от расхитителей гробниц, раскрыть и каталогизировать большую гробницу, которая, как полагают, является местом последнего упокоения некоторых из величайших древних фараонов страны.

Исследователи заявили, что "Кричащая мумия", известная археологам как "Неизвестный человек Е", уже более века является предметом спекуляций в этой области. Согласно одной из теорий, это тело хеттского принца, который прибыл в Египет, чтобы жениться на египетской принцессе, но был убит по дороге. Однако детали захоронения впоследствии натолкнули на другую версию.

Хотя "Кричащая мумия" похоронена вместе с членами египетской королевской семьи, эксперты считают, что способ его захоронения свидетельствует о том, что в то время он считался опозоренной фигурой.

Обычно, выдающиеся деятели Древнего Египта после смерти проходили сложный процесс мумификации, который включал бальзамирование и удаление органов, а также попытки вылечить травмы с помощью амулетов или замены частей тела.

Фото: Wikimedia Commons

Над "Кричащей мумией" не провели ни одного из этих ритуалов. Ее фактически завернули в козью или овечью кожу, материал, который считался нечистым у древних египтян.

В 2012 году анализ ДНК, проведенный на "Кричащей мумии", известной как "Неизвестный человек Е", дал удивительные результаты. Оказалось, что она имеет ДНК Рамзеса III, а это означает, что это почти наверняка его сын.

Как записано в древнеегипетском документе, известном как "Туринский судебный папирус", Пентаур покончил жизнь самоубийством, что стало прямым следствием его заговора против своего отца, Рамсеса III.

Такая смерть, которая позволила бы его телу остаться невредимым для потусторонней жизни, была бы лучше, чем некоторые более ужасные методы казни, приготовленные для низших слоев египетского общества. Однако, точный способ смерти все еще тайна.

Среди версий — повешение, отравление или даже захоронение заживо. Недавние экспертизы обнаружили следы на шее, свидетельствующие о повешении, но среди экспертов не утихают споры.

Некоторые исследователи считают, что удушение должно было бы оставить переломы гортани, но таковых на теле мумии не нашли. Загадка все еще существует, а жуткое выражение лица "Кричащей мумии", которая с 2018 года экспонируется в Египетском музее в Каире, продолжает пленять воображение.

История "Кричащей Мумии" — это не просто древняя детективная история; она открывает главу истории Египта, отмеченную интригами, предательствами и борьбой за власть. Исследуя эти загадочные останки, мы помним, что эхо прошлого, даже 3000-летней давности, все еще способно вызвать мурашки по коже.

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