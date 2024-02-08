Пернатые надзиратели. Из Антарктиды вывезли 3 тонны мусора под чутким руководством пингвинов (видео)

Моряки Королевского флота вывезли и отдаленного острова в Антарктиде три тонны мусора — субботник проходил под чутким руководством местных пингвинов.

Экипаж ледокола HMS Protector впервые с 2017 года вернулся на отдаленный антарктический остров Брабант, чтобы продолжить работу по удалению мусора, оставленного экспедицией 1980-х годов. Моряки Королевского флота устроили "субботник" и вывезли с острова в общей сложности три тонны отходов — вся уборка происходила под чутким руководством местных жителей — пингвинов, пишет Daily Mail.

Раньше некоторый мусор оказался в ледяной ловушке, однако с тех пор прошло семь лет циклов замораживания и оттаивания, а это значит, что мусор наконец-то можно удалить с отдаленного острова. По словам лейтентант-коммандера Ханны Ли, которая также принимала участие в "уборке" 2017 года, для них с экипажем было важно принять участие в очистке острова и сохранить природную красоту Антарктиды.

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Ледокол ожидал у побережья, пока команда из 29 членов экипажа сошла на остров на лодках, чтобы собрать как можно больше мусора. Отметим, что остров Брабант — необитаемый остров на северо-западе Антарктиды, на котором в период с 1983 по 1985 годы проходила научная миссия объединенных сил.

Увы, эти экспедиции оставили после себя невероятное количество мусора, большая часть из которого оказалась вмерзшим в лед. В 2017 году члены экипажа HMS Protector впервые отправились на остров, чтобы навести там порядок. Тогда, команде удалось собрать множество мусора: от веревок и строительных лесов до горшков с судокремом и подставок для специй. Однако с момента экспедиций прошло 30 лет, а потому большая часть мусора оказалась в оковах льда. Теперь экипаж вернулся на отдаленный остров, чтобы собрать мусор, который не был удален ранее.

Отметим, что с момента открытия отдаленный остров в Антарктиде посещался всего шесть раз, однако этого оказалось достаточно, чтобы люди оставили на нем невероятное количество мусора. В данный момент единственными постоянными жителями острова являются популяции пингвинов и тюленей, которые делят остров.

Оценки исследователей свидетельствуют о том, что здесь обитает более 20 000 тюленей, из которых наиболее многочисленными считаются морские слоны. Также на острове в большом количестве встречаются антарктические пингвины, которые во время "субботника" пристально наблюдали за работой моряков.

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