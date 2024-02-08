Пещерные дома Амазонии: ученые исследовали первые дома жителей Южной Америки

Ученые исследовали пещерные убежища, в которых селились первооткрыватели Южной Америки еще 13 тысяч лет назад. Кроме рисунков, исследователи обнаружили многочисленные артефакты и следы человеческой деятельности.

Ученые раскрыли тайны скальных домов на северо-западе Колумбии. Они когда-то были домом одних из первых людей, прибывших в Южную Америку около 13 000 лет назад, пишет Heritage Daily.

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Под руководством Марка Робинсона, доцента кафедры археологии Эксетерского университета, исследование сосредоточилось на колонизации внутренних районов Амазонии и различных видах деятельности, которые происходили в этих пещерных хранилищах.

Первые поселенцы были искусными в изготовлении каменных орудий, выращивании растительных ресурсов и охоте на различных животных Амазонии. По словам профессора Робинсона, миграция в биосферу Амазонии была исторической загадкой из-за трудностей, связанных с густыми тропическими лесами и ограничениями по сохранению кислых почв.

Исследование сосредоточено на двух скальных убежищах в регионе Серрания-Ла-Линдоса на границе бассейнов Амазонки и Ориноко. Раскапывая грунтовые отложения внутри и снаружи убежищ, исследователи провели геохимический и стратиграфический анализ. Этот процесс выявил следы каменных фрагментов, древесного угля и органических веществ, дающих представление о приготовлении пищи, потреблении, утилизации и периодах запущенности, охватывающих более тысячелетия.

Исследователи обнаружили керамику возрастом около 3 000 лет, признаки обработки почвы 2 500 лет назад и остатки выращивания кукурузы 500-летней давности. Эти находки убедительно доказывают, что люди жили на территории Серрания-Ла-Линдоса, начиная с позднего плейстоцена, примерно 12 600 лет назад, и продолжали жить здесь до XVII века.

Скальные убежища, которые могли обеспечить защиту и четкие обзорные точки, служили как жилыми помещениями, так и священными местами. Ученые изучают найденные артефакты, такие как кости животных, остатки растений и охры, чтобы понять жизнь обитателей этого места.

Доктор Джо Осборн, научный сотрудник, отметил различные виды деятельности в скальных убежищах, свидетельствующие о широком спектре хозяйствования и использования унифицированных орудий труда. Примечательно, что рисунки присутствовали во всех убежищах, что свидетельствует о том, что первопроходцы не только приспосабливались, но и документировали и осмысливали новый мир, с которым они столкнулись.

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