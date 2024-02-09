Фаст-фуд пернатого мира. Почему на самом деле не стоит кормить уток хлебом в парке

Хлебные крошки могут показаться традиционным лакомством для птиц, однако исследователи предупреждают, что лучше этого избегать.

Большинство из нас слышали, что кормление хлебом может навредить уткам, однако это не повлияло на наше решение бросить хлебные крошки в пруд в парке. Несмотря на то, что такое поведение может показаться традиционным, исследователи настаивают — людям стоит оставить хлеб себе, а для уток подобрать нечто более подходящее, пишет IFLScience.

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Что не так с хлебом?

Несмотря на то, что люди всегда кормили уток хлебом, он вовсе не является идеальным продуктом. Исследователи отмечают, что есть несколько крайне важных причин по которым это так.

Во-первых, в пернатом мире хлеб имеет очень мало питательной ценности. По сути, он является чем-то вроде фастфуда в птичьем мире, а уткам, как и всему живому на Земле, необходим здоровая и разнообразная диета.

По словам исследователей из Королевского общества защиты птиц (RSPB), если птицы наедятся хлебных крошек, они почувствуют себя сытыми, а это будет значить, что они не станут искать другие, более подходящие продукты с более высоким содержанием питательных веществ. В результате все это может привести к недоеданию, что особенно опасно для молодых утят — чрезмерная зависимость от человеческой пищи может помешать птицам научиться добывать еду.

Эксперты отмечают, что утки и лебеди в действительности могут переварить все виды хлеба, однако слишком большое употребление этого продукта вызывает чувство сытости, при этом они не получают необходимого количества важных витаминов, минералов и питательных веществ, которые необходимы птицам.

Во-вторых, не съеденные кусочки хлеба в воде представляют собой идеальную почву для распространения бактерий и грибков, способствующих росту водорослей в водоеме. Впоследствии эти бактерии и грибки могут распространиться и угрожают здоровью птиц и людей.

В-третьих, не съеденный хлеб может привлечь внимание других животных, например крыс, которые являются переносчиками болезней. Также регулярное кормление птиц в одном и том же месте может привести к тому, что здесь будет слишком высокая концентрация испражнений птиц, а это также подходящая среда для распространения бактерий.

Чем стоит кормить уток в пруду?

Во-первых, стоит усвоить одну простую истину — утки не останутся голодными и без вас. Они всеядны, а потому могут поглощать все: от прудовых сорняков до червей, ягод и мелких насекомых. Впрочем, если вы все же хотите угостить пернатых каким-то лакомством, стоит обратить внимание на такие продукты как:

сахарная кукуруза;

овсяные каши;

размороженный зеленый горошек;

семена для птиц;

рис;

любой вид салата;

овощная кожура;

виноград;

морковь.

В то же время важно помнить, что утки не жуют пищу, а просто проглатывают ее, а потому следует нарезать ее небольшими кусочками.

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