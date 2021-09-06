Зоологи наконец-то смогли объяснить, как утки в Австралии научились ругаться по-человечески

Некоторые мускусные утки научились имитировать не только ругань, но и человеческий кашель, а также писк турникета.

В Австралии было зафиксировано несколько экстраординарных случаев, когда мускусные утки учились имитировать человеческую речь, в частности, ругательства. Об этом сообщает Science Alert.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Ограниченное число групп животных может имитировать разного рода звуки, перенимая их от людей или окружающей среды", – пишут авторы исследования этологи Карел тен Кейт и Питер Фуллагар из Лейденского университета.

Необычные умения впервые были обнаружен у мускусной утки по кличке "Потрошитель", которая была выращена в австралийском заповеднике Тидбинбилла. Еще в 80-х годах одна из уток научилась имитировать звук захлопывающейся двери, а также фразу, которая звучала очень похоже на "ах ты дурак".

Как Потрошитель выучил фразу до конца неизвестно, возможно, утка услышала ее от своего смотрителя. Исследователи говорят, что Потрошитель был выращен из яйца, привезенного из Британской Колумбии в 1983 году. В то время Потрошитель был единственной мускусной уткой в заповеднике.

"Во время лесного пожара в 2003 году были утеряны все документы из заповедника, что конечно, затрудняет поиск деталей", – говорят ученые.

Но 15 лет спустя второй самец мускусной утки в Тидбинбилле научился крякать, как совершенно другой вид – тихоокеанская черная утка. Большая часть информации о ней также была утеряна по время пожара.

Ученые также утверждают, что обе утки использовали бы новые звуки во время спаривания, и это было бы ошеломительным зрелищем.

Оба случая произошли довольно давно, но только теперь исследователи смогли объяснить или хотя бы немного разобраться в том, как уткам удалось это сделать.

"Эти случаи никогда детально не анализировались и до сих пор оставались незамеченными исследователями. Такие данные указывают на продвинутый уровень обучения птиц, сопоставимом с умениями певчих птиц и попугаев", – отмечают авторы работы.

Этологи также говорят, что удалось отыскать и других мускусных уток в Великобритании, которые имитировали человеческий кашель, фырканье пони и писк турникета.

Все эти случаи интересны тем, что немногие животные могут имитировать звуки, как этот вид уток. Мускусные утки – единственный представитель своего рода, который очень слабо связан с другими птицами, умеющими имитировать звуки.

Ученые видят связь в том, что часть мозга, связанная с обучением вокализации у певчих птиц и попугаев, также достаточно велика у водоплавающих птиц. Исследователи предполагают, что мускусная утка развила свое умение отдельно от других птиц.

"Обучение звукам у мускусной утки является случаем независимой эволюции, что порождает множество дополнительных вопросов. Описанные случаи нуждаются в дополнительных исследованиях", – подытожили эксперты.

В это же время, одними из самых умных птиц по праву называют воронов. Ученые сходятс во мнении, что врановые птицы, в семейство которых входят вороны, грачи и сойки, могут быть одними из самых умных животных на Земле.

Такой интеллектуальный рейтинг основан на способности врановых решать проблемы, создавать инструменты, а также понимать причинно-следственные связи. Также эти птицы могут считать до пяти и запоминать человеческие лица.

Например, в Израиле вороны используют сухари, чтобы ловить рыбу. В Норвегии и Швеции вороны вытягивают из воды сети, в которых находится рыба.

Соотношение массы этих птиц и размера их мозга подобно человекообразным обезьянам, а также китоорбразным, и лишь немного меньше, чем у людей.