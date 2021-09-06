Зоологи нарешті змогли пояснити, як качки в Австралії навчилися лаятися по-людськи
Деякі мускусні качки навчилися імітувати не тільки лайку, а й людський кашель, а також писк турнікета.
В Австралії було зафіксовано кілька екстраординарних випадків, коли мускусні качки вчилися імітувати людську мову, зокрема, лайки. Про це повідомляє Science Alert.
"Обмежене число груп тварин може імітувати різного роду звуки, переймаючи їх від людей або навколишнього середовища", — пишуть автори дослідження, етологи Карел тен Кейт і Пітер Фуллагар з Лейденського університету.
Незвичайні вміння вперше були виявлені в мускусної качки по кличці "Різник", яка була вирощена в австралійському заповіднику Тідбінбілла. Ще у 80-х роках одна з качок навчилася імітувати звук дверей, що зачиняються, а також фразу, яка звучала дуже схожою на "ах ти дурень".
Як Різник вивчив фразу, до кінця невідомо, можливо, качка почула її від свого наглядача. Дослідники говорять, що Різник був вирощений з яйця, привезеного з Британської Колумбії в 1983 році. У той час Різник був єдиною мускусною качкою в заповіднику.
"Під час лісової пожежі у 2003 році було втрачено всі документи із заповідника, що звичайно, ускладнює пошук деталей", — говорять учені.
Але через 15 років другий самець мускусної качки в Тідбінбіллі навчився крякати, як зовсім інший вид — тихоокеанська чорна качка. Велика частина інформації про неї також була загублена під час пожежі.
Учені також стверджують, що обидві качки використовували б нові звуки під час спарювання, і це було б приголомшливим видовищем.
Обидва випадки сталися досить давно, але тільки тепер дослідники змогли пояснити або хоча б трохи розібратися в тому, як качкам вдалося це зробити.
"Ці випадки ніколи детально не аналізувалися і досі залишалися непоміченими дослідниками. Такі дані вказують на просунутий рівень навчання птахів, порівнянному з вміннями співочих птахів і папуг", — зазначають автори роботи.
Етологи також говорять, що вдалося відшукати й інших мускусних качок у Великобританії, які імітували людський кашель, пирхання поні і писк турнікета.
Усі ці випадки цікаві тим, що деякі тварини можуть імітувати звуки, як цей вид качок. Мускусні качки — єдиний представник свого роду, який дуже слабо пов'язаний з іншими птахами, які вміють імітувати звуки.
Учені бачать зв'язок у тому, що частина мозку, пов'язана з навчанням вокалізації у співочих птахів і папуг, також досить велика у водоплавних птахів. Дослідники припускають, що мускусна качка розвинула своє вміння окремо від інших птахів.
"Навчання звуків у мускусної качки є випадком незалежної еволюції, що породжує безліч додаткових питань. Описані випадки потребують додаткових досліджень", — підсумували експерти.
У цей же час, одними з найрозумніших птахів по праву називають воронів. Учені сходяться на думці, що Воронові птиці, у сімейство яких входять ворони, граки і сойки, можуть бути одними з найрозумніших тварин на Землі.
Такий інтелектуальний рейтинг заснований на здатності Воронових вирішувати проблеми, створювати інструменти, а також розуміти причинно-наслідкові зв'язки. Також ці птахи можуть рахувати до п'яти і запам'ятовувати людські обличчя.
Наприклад, в Ізраїлі ворони використовують сухарі, щоб ловити рибу. У Норвегії і Швеції ворони витягають з води сітки, у яких є риба.
Співвідношення маси цих птахів і розміру їхнього мозку подібне до людиноподібних мавп, а також китоподібних, і лише трохи менше, ніж у людей.