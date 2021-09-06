Зоологи нарешті змогли пояснити, як качки в Австралії навчилися лаятися по-людськи

Деякі мускусні качки навчилися імітувати не тільки лайку, а й людський кашель, а також писк турнікета.

В Австралії було зафіксовано кілька екстраординарних випадків, коли мускусні качки вчилися імітувати людську мову, зокрема, лайки. Про це повідомляє Science Alert.

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"Обмежене число груп тварин може імітувати різного роду звуки, переймаючи їх від людей або навколишнього середовища", — пишуть автори дослідження, етологи Карел тен Кейт і Пітер Фуллагар з Лейденського університету.

Незвичайні вміння вперше були виявлені в мускусної качки по кличці "Різник", яка була вирощена в австралійському заповіднику Тідбінбілла. Ще у 80-х роках одна з качок навчилася імітувати звук дверей, що зачиняються, а також фразу, яка звучала дуже схожою на "ах ти дурень".

Як Різник вивчив фразу, до кінця невідомо, можливо, качка почула її від свого наглядача. Дослідники говорять, що Різник був вирощений з яйця, привезеного з Британської Колумбії в 1983 році. У той час Різник був єдиною мускусною качкою в заповіднику.

"Під час лісової пожежі у 2003 році було втрачено всі документи із заповідника, що звичайно, ускладнює пошук деталей", — говорять учені.

Але через 15 років другий самець мускусної качки в Тідбінбіллі навчився крякати, як зовсім інший вид — тихоокеанська чорна качка. Велика частина інформації про неї також була загублена під час пожежі.

Учені також стверджують, що обидві качки використовували б нові звуки під час спарювання, і це було б приголомшливим видовищем.

Обидва випадки сталися досить давно, але тільки тепер дослідники змогли пояснити або хоча б трохи розібратися в тому, як качкам вдалося це зробити.

"Ці випадки ніколи детально не аналізувалися і досі залишалися непоміченими дослідниками. Такі дані вказують на просунутий рівень навчання птахів, порівнянному з вміннями співочих птахів і папуг", — зазначають автори роботи.

Етологи також говорять, що вдалося відшукати й інших мускусних качок у Великобританії, які імітували людський кашель, пирхання поні і писк турнікета.

Усі ці випадки цікаві тим, що деякі тварини можуть імітувати звуки, як цей вид качок. Мускусні качки — єдиний представник свого роду, який дуже слабо пов'язаний з іншими птахами, які вміють імітувати звуки.

Учені бачать зв'язок у тому, що частина мозку, пов'язана з навчанням вокалізації у співочих птахів і папуг, також досить велика у водоплавних птахів. Дослідники припускають, що мускусна качка розвинула своє вміння окремо від інших птахів.

"Навчання звуків у мускусної качки є випадком незалежної еволюції, що породжує безліч додаткових питань. Описані випадки потребують додаткових досліджень", — підсумували експерти.

У цей же час, одними з найрозумніших птахів по праву називають воронів. Учені сходяться на думці, що Воронові птиці, у сімейство яких входять ворони, граки і сойки, можуть бути одними з найрозумніших тварин на Землі.

Такий інтелектуальний рейтинг заснований на здатності Воронових вирішувати проблеми, створювати інструменти, а також розуміти причинно-наслідкові зв'язки. Також ці птахи можуть рахувати до п'яти і запам'ятовувати людські обличчя.

Наприклад, в Ізраїлі ворони використовують сухарі, щоб ловити рибу. У Норвегії і Швеції ворони витягають з води сітки, у яких є риба.

Співвідношення маси цих птахів і розміру їхнього мозку подібне до людиноподібних мавп, а також китоподібних, і лише трохи менше, ніж у людей.