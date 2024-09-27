Дали возможность говорить: создано устройство для распознавания речи при болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона является серьезным заболеванием, отбирающим возможность ясно изъясняться. Чтобы помочь многим людям, утратившим возможность коммуникации, ученые использовали передовые технологии, способные поменять эту непростую ситуацию.

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Исследователи из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн под руководством профессора Марка Хасегавы-Джонсона работают над улучшением автоматического распознавания речи (ASR) для людей с болезнью Паркинсона. Их проект Speech Accessibility Project направлен на совершенствование технологии распознавания речи для людей с нарушениями речи. Их новая модель совершила большой скачок вперед в области понимания и лечения этой сложной болезни, пишет Medical Xpress.

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В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Journal of Speech, Language, and Hearing Research, новая модель ученых продемонстрировала 30-процентное повышение точности при обучении на записях речи людей с болезнью Паркинсона, значительно превзойдя модели, обученные на обычной речи. В исследовании использовался 151 час записей речи людей с дизартрией — состоянием, влияющим на четкость речи, часто связанным с болезнью Паркинсона.

Обучив свою ASR-модель на этих записях, исследователи снизили уровень ошибок в словах до 23,69 % по сравнению с 36,3 % для моделей, не обученных на этом типе речи. Полученные результаты подчеркивают ценность использования целевых наборов данных для улучшения распознавания речи людей с нарушениями речи. Участники исследования, около 250 взрослых с различной степенью дизартрии, предоставили записи голоса, используя свои персональные устройства. Записи включали в себя простые команды, отрывки из книг и открытые ответы, например, объяснение того, как приготовить завтрак.

По мере ознакомления с большим разнообразием речевых моделей улучшалась и работа созданной учеными, что привело к повышению точности распознавания речи людей с болезнью Паркинсона. Участники сообщили о положительных впечатлениях, многие отметили, что этот процесс придал им уверенности и улучшил их общение с членами семьи. Кларион Мендес, дефектолог, участвовавший в проекте, подчеркнул, что подход, ориентированный на человека, помог участникам исследования, особенно тем, кто отказывался от повседневного общения из-за проблем с речью.

Это исследование знаменует собой значительный шаг к тому, чтобы сделать устройства с голосовым управлением более доступными для людей с ограниченными возможностями. Оно показывает более широкий потенциал технологии ASR для улучшения качества жизни людей с нарушениями речи и дает надежду на то, что такие устройства, как смартфоны и виртуальные помощники, станут более инклюзивными для всех пользователей.

Ранее Фокус писал о том где именно зарождается болезнь Паркинсона. Новое исследование показало, что путь от проблем с кишечником до болезни Паркинсона может быть короче, чем мы могли себе представить.

Также Фокус писал о необычной стратегии борьбы с болезнью Паркинсона, обнаруженной учеными. В новом исследовании учеными был открыт уникальный и интригующий процесс клеточной очистки с участием белка оптиневрина, что открывает новые перспективы в борьбе с болезнью Паркинсона.

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