Дали можливість говорити: створено пристрій для розпізнавання мови при хворобі Паркінсона

Хвороба Паркінсона є серйозним захворюванням, що відбирає можливість ясно висловлюватися. Щоб допомогти багатьом людям, які втратили можливість комунікації, вчені використовували передові технології, здатні змінити цю непросту ситуацію.

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Дослідники з Університету Іллінойсу Урбана-Шампейн під керівництвом професора Марка Хасегави-Джонсона працюють над покращенням автоматичного розпізнавання мови (ASR) для людей із хворобою Паркінсона. Їхній проєкт Speech Accessibility Project спрямований на вдосконалення технології розпізнавання мови для людей із порушеннями мови. Їхня нова модель зробила великий стрибок уперед у сфері розуміння та лікування цієї складної хвороби, пише Medical Xpress.

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У нещодавньому дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Speech, Language, and Hearing Research, нова модель вчених продемонструвала 30-відсоткове підвищення точності під час навчання на записах мовлення людей із хворобою Паркінсона, значно перевершивши моделі, навчені на звичайному мовленні. У дослідженні використовували 151 годину записів мовлення людей із дизартрією — станом, що впливає на чіткість мовлення, часто пов'язаним із хворобою Паркінсона.

Навчивши свою ASR-модель на цих записах, дослідники знизили рівень помилок у словах до 23,69 % порівняно з 36,3 % для моделей, не навчених на цьому типі мовлення. Отримані результати підкреслюють цінність використання цільових наборів даних для поліпшення розпізнавання мови людей із порушеннями мовлення. Учасники дослідження, близько 250 дорослих з різним ступенем дизартрії, надали записи голосу, використовуючи свої персональні пристрої. Записи містили прості команди, уривки з книг і відкриті відповіді, наприклад, пояснення того, як приготувати сніданок.

У міру ознайомлення з великою різноманітністю мовленнєвих моделей поліпшувалася і робота створеної вченими, що призвело до підвищення точності розпізнавання мовлення людей з хворобою Паркінсона. Учасники повідомили про позитивні враження, багато хто відзначив, що цей процес надав їм упевненості та покращив їхнє спілкування з членами сім'ї. Кларіон Мендес, дефектолог, який брав участь у проєкті, підкреслив, що підхід, орієнтований на людину, допоміг учасникам дослідження, особливо тим, хто відмовлявся від повсякденного спілкування через проблеми з мовленням.

Це дослідження знаменує собою значний крок до того, щоб зробити пристрої з голосовим управлінням більш доступними для людей з обмеженими можливостями. Воно показує ширший потенціал технології ASR для поліпшення якості життя людей із вадами мовлення і дає надію на те, що такі пристрої, як смартфони та віртуальні помічники, стануть більш інклюзивними для всіх користувачів.

Раніше Фокус писав про те, де саме зароджується хвороба Паркінсона. Нове дослідження показало, що шлях від проблем з кишечником до хвороби Паркінсона може бути коротшим, ніж ми могли собі уявити.

Також Фокус писав про незвичайну стратегію боротьби з хворобою Паркінсона, виявлену вченими. У новому дослідженні вченими було відкрито унікальний і інтригуючий процес клітинного очищення за участю білка оптіневріна, що відкриває нові перспективи в боротьбі з хворобою Паркінсона.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.