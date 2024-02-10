Бары и таверны Древней Греции: почему они настолько неуловимы (фото)

Капеллы, бары Древней Греции, часто упоминались в пьесах, однако археологические раскопки мало что могут рассказать об этих местах. Однако ученые уверены, что эти места были распространены в демократических городах, таких как Афины.

В городах Древней Греции центром общественной жизни были не только элитные симпозиумы, где высший класс предавался частному веселью. Для обычных людей главным центром общения были капеллеи — местные бары и таверны, пишет Greek Reporter.

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Хотя капеллы упоминались в классических пьесах, материальные доказательства их существования остаются неуловимыми. Клэр Келли Блейзби из Университета Лидса отмечает, что найти физические остатки этих заведений очень сложно. Несмотря на свое значение в повседневной жизни древних греков, капеллы долгое время оставались без внимания классиков и археологов, которые больше сосредотачивались на аристократических симпозиумах.

Однако историки и археологи уверены, что в демократических городах, таких как Афины, эти таверны были распространены и служили местами сбора крестьян и рабочих. В отличие от олигархических городов, Афины могли похвастаться многочисленными тавернами, где люди из всех слоев общества, включая женщин и рабов, могли отдохнуть.

Для подачи греческого вина использовали бокал киликс. Фото: Википедия

В отличие от эксклюзивных симпозиумов, большинство капелл оставались открыты почти для всех. Женщины и рабы становились постоянными посетителями, и эти места не были связаны одинаковыми стандартами респектабельности. Некоторые из них даже приобрели репутацию довольно диких, создавая оживленную и разнообразную социальную атмосферу.

По данным Варвикского центра знаний, таверны предлагали больше, чем просто напитки. Наряду с вином, которое хранилось в амфорах, они подавали "барные закуски", такие как трагематы (сладости) или хейлз (соленья). Вино, значительно крепче современных сортов с содержанием алкоголя около 16 процентов, всегда смешивали с водой.

Исследование Клэр Келли Блейзби, сосредоточенное на артефактах из частных домов по всей материковой Греции, показало, что некоторые дома выполняли двойную функцию — пабов. Эти выводы могут объяснить отсутствие физических остатков баров.

Со временем концепция таверн и баров распространилась из Греции в Рим и по всей Европе. Современные страны, такие как США, Ирландия, Франция, Италия и Великобритания, где таверны, бары и пабы имеют культурное значение, обязаны яркой социальной среде древнегреческой цивилизации.

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