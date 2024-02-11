Установлен новый мировой рекорд по производству термоядерной энергии: что известно

Потребовалось всего 0,2 миллиграмма топлива, чтобы создать большое количество энергии.

С помощью экспериментального термоядерного реактора JET в Великобритании ученые установили новый рекорд по производству энергии в результате термоядерного синтеза, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

С 1983 года физики использовали экспериментальный термоядерный реактор Joint European Torus (JET) типа токамак, размещенный в Великобритания, для воссоздания термоядерного синтеза. Это процесс слияния атомов, который происходит в ядре Солнца и других звезд, в результате которого выделяется огромное количество термоядерной энергии. В будущем обычные термоядерные реакторы могут стать электростанциями, которые будут производить чистую безграничную энергию.

40-летняя жизнь JET подходит к концу, но именно на последних этапах существования реактора физики установили новый рекорд, получив самое большое количество энергии за одну реакцию термоядерного синтеза. Это еще один шаг к созданию термоядерных электростанций, которые смогут обеспечить Землю энергией звезд.

JET является одним из самых больших экспериментальных термоядерных реакторов для удержания плазмы магнитным полем и предназначен для воссоздания контролируемой термоядерной реакции. Плазма в реакторе удерживается в камере в форме тора, то есть тороидальной камере, с помощью мощных магнитов. Для получения реакции термоядерного синтеза эту плазму нагревают до 100 млн градусов Цельсия.

JET является одним из самых больших экспериментальных термоядерных реакторов для удержания плазмы магнитным полем и предназначен для воссоздания контролируемой термоядерной реакции Фото: IFLS

Во время последнего эксперимента физики использовали всего 0,2 миллиграмма топлива во время термоядерного синтеза, который продолжался в течение 5 секунд, чтобы получить 69 МДж энергии. Топливом в данном случае была смесь двух типов тяжелого водорода, то есть дейтерия и трития, атомы которых сливались вместе для получения энергии. Именно дейтерий и тритий будут использоваться в реакторах будущего для получения чистой термоядерной энергии.

Хотя удалось получить больше энергии, чем во время прошлых реакций термоядерного синтеза, все же ученым не удалось получить чистую полезную энергию. То есть им не удалось потратить меньше энергии на создание реакции, чем было получено на выходе. Это достижение принадлежит американским ученым, которые еще в конце 2022 года смогли это сделать. Как уже писал Фокус, только через более чем год после проведения того эксперимента были представлены научные статьи, которые подтверждают факт получения большего количества энергии во время термоядерного синтеза, чем было затрачено на его запуск.

В любом случае ученые, которые работали с JET, довольны своим рекордом, ведь это испытание открывает двери для будущих экспериментов. В частности, полученные знания физики используют в Международном термоядерном экспериментальном реакторе (ИТЭР), который строится на юге Франции и начнет работу в 2025 году. В этом ректоре будут использована та же технология воссоздания термоядерного синтеза, но ученые надеются получать намного больше термоядерной энергии на выходе, чем было затрачено на запуск термоядерной реакции.

Недавнее достижение реактора JET стало его последним рекордом, ведь уже его вывели из эксплуатации и начался разбор реактора, который продлится еще примерно 15 лет.

Как уже писал Фокус, во время исследования Солнца ученые обнаружили загадочный выброс гамма-излучения, который пока не поддается объяснению.

Также Фокус писал о том, что согласно новой теории темная энергия не является причиной быстрого расширения космоса. Авторы теории утверждают, что существуют параллельные Вселенные, которые поглощает наша Вселенная, и это приводит к ее стремительному расширению.