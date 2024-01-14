Ученые близки к получению термоядерной энергии уже 50 лет: когда же она станет реальностью

Термоядерная энергия пока что является мечтой для физиков, хотя она могла бы стать настоящим спасением для человечества.

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Энергия, получаемая в результате термоядерного синтеза, того самого, что питает Солнце, представляет собой пока что лишь мечту для ученых. Хотя они активно работают над получением хоть небольшого количества полезной термоядерной энергии в последнее время и у физиков есть некоторые успехи. Но это еще не тот объем термоядерной энергии, который можно было бы использовать человечеству. В своей статье для Space американский астрофизик Пол Саттер размышляет над тем, когда же все-таки люди получат чистый, эффективный и неисчерпаемый источник электрической энергии.

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Чистая и безграничная энергия

Уже многие десятилетия, с тех пор, как люди научились сталкивать атомы, чтобы получить более крупные атомы и при этом высвободить небольшое количество энергии, ученые осознают огромное значение термоядерной энергии для человечества. Ведь если ее производить в большом количестве, то эта чистая и безграничная энергия даст возможность человечеству отказаться от ископаемого топлива.

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Путь к безграничной энергии. Самый большой в мире термоядерный реактор начал свою работу

Ученые уже добились большого прогресса в создании экспериментальных термоядерных реакторов, но нужен действительно работающий реактор, в котором будет достигнут устойчивый и постоянный термоядерный синтез. А с этим пока у физиков проблемы. Термоядерная энергия остается одной из тех вещей, до которых осталось "всего 20 лет" и это ожидание продолжается уже примерно полвека.

Энергия, получаемая в результате термоядерного синтеза, того самого, что питает Солнце, представляет собой пока что недостижимую мечту для ученых Фото: NASA

Способы получения термоядерной энергии

Главная проблема состоит в том, что несмотря на простоту создания термоядерного синтеза, гораздо сложнее сделать реакцию медленной и контролируемой, чтобы извлечь из нее полезную термоядерную энергию. Сейчас физики знают, что для создания такой энергии есть два способа. Но сначала нужно заметить, что многие годы у физиков не получалось получить больше энергии, чем они потратили на создание реакции. Проще говоря, они тратили такое же количество энергии, которое получали на выходе.

Итак, один способов получить термоядерную энергию называется инерционным удержанием, когда происходит бомбардировка лазерными лучами небольшой цели в реакторе, которая взрывается и происходит короткая реакция термоядерного синтеза. С помощью этого способа ученые из США в конце 2022 года, как уже писал Фокус, впервые смогли получить "безубыточную" термоядерную энергию. То есть было выделено больше энергии, чем потрачено топлива на поддержание реакции.

Есть и другой способ получить термоядерную энергии, называемый магнитным удержанием. Мощные магнитные поля в реакторе сжимают плазму, пока она не начинает плавиться. Сейчас идет строительство реактора ИТЭР, в котором, как надеются ученые, будет получена первая "безубыточная" термоядерная энергия с помощью магнитного удержания.

Но нынешние экспериментальные термоядерные реакторы не предназначены для выработки электроэнергии и пока не ясно, как создать такой реактор, как на АЭС.

Уже многие десятилетия, с тех пор, как люди научились сталкивать атомы, чтобы получить более крупные атомы и при этом высвободить небольшое количество энергии, ученые осознают огромное значение термоядерной энергии для человечества. Ведь если ее производить в большом количестве, то эта чистая и безграничная энергия даст возможность человечеству отказаться от ископаемого топлива Фото: ScienceAlert

Когда же будет получена термоядерная энергия в большом количестве?

По словам Саттера, на этот вопрос ответить очень сложно, ведь вообще пока не ясно, смогут ли ученые вообще когда-нибудь получить устойчивый и постоянный термоядерный синтез.

"Хотя это не имеет научной основы, я расцениваю шансы следующим образом. Существует 10% вероятность, что это случится в следующие 20 лет, существует 50% вероятность, что это произойдет в 22 веке, существует 30% вероятность, что это случится в течение следующих 100 лет после этого и есть 10% вероятность того, что это вообще никогда не произойдет", — пишет Саттер.

Астрофизик объясняет, откуда он взял такие цифры. Саттер называет получение термоядерной энергии огромным испытанием для целых поколений людей. Человечество уже реализовывало подобные проекты и раньше. Например, можно вспомнить масштабные ирригационные проекты на заре человеческой истории, строительство огромных храмов и городов, а также развитие паровой энергетики, железных дорог и многого другого.

"Обычно такие проекты требуют участия нескольких поколений людей. Иногда мы можем ускорить наш прогресс и завершить его за короткий промежуток времени, если вложим в него огромное количество ресурсов и одновременно нам действительно повезет", — пишет Саттер.

Но в то же время ученый напоминает, что люди тратили огромные ресурсы на исследование термоядерного синтеза в середине 20 века, направленные на получение энергии. Но в итоге человечество больше усилий тратило на создания бомб, а не электростанций. Поэтому, когда направление исследований в области электростанций не продвигалось так быстро, начиная с 1950-х годов, оно просто заглохло и затянулось.

Это значит, что исследования термоядерного синтеза могут затянуться еще надолго, поэтому, возможно, примерно через 100 лет мы сможет получить термоядерную энергию в нужном объеме, считает Саттер.

Как уже писал Фокус, экспериментальный термоядерный реактор в Южной Корее модернизировали, и теперь он может дольше поддерживать плазму температурой в 100 млн градусов Цельсия.