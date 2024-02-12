Частный посадочный модуль доставит на Луну четыре "глаза" NASA: зачем это нужно (видео)

Данные о взаимодействии посадочного модуля с Луной могут стать основой для будущих миссий на спутник Земли.

Посадочный модуль Nova-C, созданный американской компанией Intuitive Machines, отправится 14 февраля на Луну на борту ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Это будет первая миссия Intuitive Machines на Луну под названием IM-1. На борту посадочного аппарата, который уже размещен в верхней части ракеты, находится специальное устройство, состоящее из 4 камер, которые будут отслеживать, как выбросы двигателя космического аппарата взаимодействует с лунной поверхностью, пишет Space.

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Первый посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines получил название "Одиссей" и на его борту размещены 12 полезных нагрузок, половина из которых принадлежат частным клиентам, а половина – NASA. Одна из полезных нагрузок представляет собой стереокамеру для изучения поверхности Луны под названием SCALPSS, которая размещена в нижней части посадочного модуля.

Устройство SCALPSS будет работать во время спуска посадочного модуля на Луну и наблюдать, как на лунную поверхность воздействуют двигатели космического аппарата и как их выбросы меняют поверхность Луны.

В эксперименте используется стереофотограмметрия, где перекрывающиеся изображения с камер используются для создания трехмерного изображения лунной поверхности, что позволяет детально проанализировать изменения поверхности после приземления на Луне.

Одна из полезных нагрузок представляет собой стереокамеру для изучения поверхности Луны под названием SCALPSS, которая размещена в нижней части посадочного модуля Фото: NASA

Полученные данные помогут ученым и инженерам предсказать последствия приземления на поверхность Луны, а этот вопрос является очень важным для NASA в преддверии высадки астронавтов на спутник Земли в 2026 году в рамках программы Artemis. Специалисты NASA хотят понять, может ли приземление космического корабля привести к эрозии поверхности и повредить близлежащее оборудование из-за выбросов двигателя.

На борту посадочного аппарата, который уже размещен в верхней части ракеты, находится специальное устройство, состоящее из 4 камер, которые будут отслеживать, как выбросы двигателя космического аппарата взаимодействует с лунной поверхностью Фото: NASA

В NASA сообщили, что эксперты в течение двух месяцев будут обрабатывать и изучать полученные SCALPSS изображения, чтобы создать трехмерную карту местности. Но это поможет спланировать будущие миссии и обеспечить безопасность приземлений на Луне.

Пока что точно не известно, когда посадочный модуль Nova-C приземлиться на Луне, хотя ранее сообщалось, что это может произойти уже 22 февраля, но скорее всего это случится позже. После запуска аппарата станут известны подробности. Точно известно, что в случае успешного приземления этого посадочного модуля на Луне он станет первым частным аппаратом, который смог это сделать.

В прошлом году компания ispace из Японии пыталась приземлить свой посадочный модуль Hakuto-R, но ей это не удалось. Также неудачей в январе этого года завершилась миссия Peregrine компании Astrobotics из США, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что NASA получило лазерное и радиосообщение из глубокого космоса. Новое испытание демонстрирует более эффективный способ связи с космическими аппаратами за пределами Земли.

Напоминаем, что NASA завершает первую фазу создания нового ядерного реактора, предназначенного для работы на Луне. NASA планирует отправить на Луну ядерный реактор для производства электроэнергии в начале следующего десятилетия.