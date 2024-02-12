Частный посадочный модуль доставит на Луну четыре "глаза" NASA: зачем это нужно (видео)
Данные о взаимодействии посадочного модуля с Луной могут стать основой для будущих миссий на спутник Земли.
Посадочный модуль Nova-C, созданный американской компанией Intuitive Machines, отправится 14 февраля на Луну на борту ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Это будет первая миссия Intuitive Machines на Луну под названием IM-1. На борту посадочного аппарата, который уже размещен в верхней части ракеты, находится специальное устройство, состоящее из 4 камер, которые будут отслеживать, как выбросы двигателя космического аппарата взаимодействует с лунной поверхностью, пишет Space.
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Первый посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines получил название "Одиссей" и на его борту размещены 12 полезных нагрузок, половина из которых принадлежат частным клиентам, а половина – NASA. Одна из полезных нагрузок представляет собой стереокамеру для изучения поверхности Луны под названием SCALPSS, которая размещена в нижней части посадочного модуля.
Устройство SCALPSS будет работать во время спуска посадочного модуля на Луну и наблюдать, как на лунную поверхность воздействуют двигатели космического аппарата и как их выбросы меняют поверхность Луны.
В эксперименте используется стереофотограмметрия, где перекрывающиеся изображения с камер используются для создания трехмерного изображения лунной поверхности, что позволяет детально проанализировать изменения поверхности после приземления на Луне.
Полученные данные помогут ученым и инженерам предсказать последствия приземления на поверхность Луны, а этот вопрос является очень важным для NASA в преддверии высадки астронавтов на спутник Земли в 2026 году в рамках программы Artemis. Специалисты NASA хотят понять, может ли приземление космического корабля привести к эрозии поверхности и повредить близлежащее оборудование из-за выбросов двигателя.
В NASA сообщили, что эксперты в течение двух месяцев будут обрабатывать и изучать полученные SCALPSS изображения, чтобы создать трехмерную карту местности. Но это поможет спланировать будущие миссии и обеспечить безопасность приземлений на Луне.
Пока что точно не известно, когда посадочный модуль Nova-C приземлиться на Луне, хотя ранее сообщалось, что это может произойти уже 22 февраля, но скорее всего это случится позже. После запуска аппарата станут известны подробности. Точно известно, что в случае успешного приземления этого посадочного модуля на Луне он станет первым частным аппаратом, который смог это сделать.
В прошлом году компания ispace из Японии пыталась приземлить свой посадочный модуль Hakuto-R, но ей это не удалось. Также неудачей в январе этого года завершилась миссия Peregrine компании Astrobotics из США, как уже писал Фокус.
Также Фокус писал о том, что NASA получило лазерное и радиосообщение из глубокого космоса. Новое испытание демонстрирует более эффективный способ связи с космическими аппаратами за пределами Земли.
Напоминаем, что NASA завершает первую фазу создания нового ядерного реактора, предназначенного для работы на Луне. NASA планирует отправить на Луну ядерный реактор для производства электроэнергии в начале следующего десятилетия.