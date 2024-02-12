"Огненный змей" несется на всех парах: поток магмы под Исландией движется на сверхскорости (видео)

Исследователи обнаружили, что пробудившийся на острове вулкан отличился самой высокой когда-либо зарегистрированной скоростью магмы.

В ноябре прошлого года исландский рыбацкий городок Гриндавик был эвакуирован в ноябре прошлого года из-за возросшего количества и интенсивности землетрясений. Ученые также предупредили о том, что под землей формировалась массивная магматическая дамба, а потому предполагалось, что извержение может произойти в любой момент, пишет IFLScience.

С тех пор исландский вулкан просыпался не единожды, создавая новые трещины в земле и выплескивая раскаленную магму. Исследователи уже установили, что длина магматической дамбы в недрах Исландии составила 15 километров: этот туннель расколол землю под рыбацким городом, а также поставил под угрозу местный геотермальный курорт, известный во всем мире.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новые наблюдения ученых показывают, что магматическая дамба в недрах Земли вовсе не является стабильной: она удлиняется и поднимается, более того, ученые обнаружили, что магма в этом туннеле движется с невероятно высокой скоростью.

Оценки исследователей свидетельствуют о том, что скорость магматического потока под Исландией составила невероятные 7400 кубических метров в секунду, для наглядности, это сопоставимо с заполнением трех олимпийских бассейнов всего за секунду. Ученые отмечают, что это невероятная скорость потока, которую они также считают "сверхскоростью".

Отметим, что с 2021 года на полуострове Рейкьянес, где расположен рыбацкий городок Гриндавик, произошло три извержения вулкана, однако во время прошлых пробуждений вулкана скорость потока была примерно в 30 раз ниже, чем на этот раз.

Еще в декабре прошлого года, когда произошло первое извержение вулкана, ученые были обеспокоены тем, что новая вулканическая система крупнее, чем предыдущие вместе взятые. К сожалению, они оказались правы. 14 января 2024 года произошло второе извержение вулкана, в результате которого лава добралась до города. Следующее извержение произошло 8 февраля и соответствовало первому извержению — то есть произошло дальше от Гриндавика.

Наблюдения показывают, что фонтаны лавы достигали 50-80 метров в высоту, а высота шлейфа составила около 3 километров. Данные Метеорологического бюро Исландии (ИМО) также свидетельствуют об образовании на Гриндавике водопада тефры — пенистого материала, образующегося при быстром охлаждении лавы.

Также сотрудники ИМО заметили темный шельф, поднимающийся над одной из образовавшихся трещин. Предполагается, что его возникновение связано с взаимодействием магмы с грунтовыми водами, что приводит к небольшой взрывной активности, когда белый шлейф пара смешивается с темным вулканическим шлейфом.

Ранее Фокус писал о том, что вулкан в Исландии пробудился вновь: рабочие отчаянно пытались сдержать "огненный поток".