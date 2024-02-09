Вулкан в Исландии пробудился вновь: рабочие отчаянно пытались сдержать "огненный поток" (видео)

Новое извержение вулкана сотрясло исландский полуостров — потоки лавы вырвались на поверхность, но местные рабочие до последней минуты пытались спасти инфраструктуру.

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Вчера, 8 февраля, очередное извержение вулкана сотрясло исландский рыбацкий городок Гриндавик, расположенный к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика. Это извержение стало третьим с момента пробуждения вулкана: первое произошло в конце прошлого года, в результате чего на поверхности появилась гигантская трещина, второе извержение произошло 14 января, в результате чего появилось две новые трещины, а на поверхность вырвалось еще больше лавы, вчерашнее пробуждение вулкана стало третьим, пишет Futurism.

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В результате последнего извержения массивные потоки горящей лавы захлестнули дорогу, однако местные строители отчаянно пытались сдержать потоки лавы, чтобы спасти существующую инфраструктуру.

Позже на Reddit появилось видео, на котором видно как рабочий на экскаваторе отчаянно разбрасывает нечто похожее на землю, в попытке остановить быстро приближающийся "огненный поток" и спасти оставшуюся часть проселочной дороги. Увы, вероятнее всего эти действия не принесли никакого результата, учитывая гигантский поток разогретой лавы.

Ситуация оказалась настолько критичной, что местным властям пришлось эвакуировать посетителей спа-центра "Голубая лагуна", который является одной из крупнейших достопримечательностей Исландии. К счастью, сам рыбацкий городок Гриндавик, который расположен невероятно близко к месту извержения вулкана был эвакуирован еще в прошлом году, когда ученые лишь предупреждали о вероятном скором пробуждении вулкана.

Несмотря на все усилия спасти местную инфраструктуру, несколько домов с момента первого извержения все же были поглощены лавой. Отметим, что официально о смертельных случаях не сообщалось, однако в середине января один мужчина пропал без вести после того, как упал в расщелину, пытаясь заполнить ее.

По словам вулканолога Дэви МакГарви, вполне вероятно, что это не последнее извержение исландского вулкана, а потому ученые считают, что городок Гриндавик в будущем может полностью стать непригодным для жизни. Исследователи также дают неутешительные прогнозы и опасаются, что извержения на самом деле могут продолжаться десятилетиями, если не столетиями.

Ранее Фокус писал о том, что под Исландией работает "адская печь": снимок NASA фиксирует огромное количество тепла в трещинах.