В Исландии второй раз в этом году началось извержение вулкана (фото)

На всех активных зонах, которые были популярными среди туристов, состоялась эвакуация ночью и утром в связи с землетрясением, которое зафиксировали ночью в серии кратеров Сундхнукс.

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Второй раз за этот год в Исландии произошло извержение вулкана. Об этом сообщает RUV.

Извержение происходит всего через три недели после последнего. На полуострове Рейкьянес возле Фаградалсфьялля значительное повышение показателей сейсмической активности зафиксировали в 5:20 утра. На поверхность магма вышла около 6 утра.

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Новое пришествие. Исландский вулкан готовится к новому извержению — где появятся новые трещины

Извержение происходит в локации, где началось последнее, примерно в километре от города Гриндавик. Магмы в тоннель поступает больше, чем выходит, поэтому сейчас существует риск открытия вулканических трещин. Отмечается, что такие извержения быстро утихают, когда начинаются с большой силой.

На всех активных зонах, которые были популярными среди туристов, состоялась эвакуация ночью и утром в связи с землетрясением, которое зафиксировали ночью в серии кратеров Сундхнукс. Впоследствии произошло дальнейшее извержение. Гости уже прибыли в другие отели или на пути в соответствующие учреждения. Все заведения Blue Lagoon в Сварценги сегодня будут закрыты.

На полуострове Рейкьянес это уже шестое извержение, начиная с 2021 года.

Извержение вулкана в Исландии

Вершина извержения исландского вулкана специалисты зафиксировали еще в прошлом году. Около 4 тысяч жителей местного рыбацкого городка Гриндавик были эвакуированы. Затем сейсмическая активность на некоторое время приостановилась, пока не возродилась с новой силой в начале января этого года.

В конце января 2024 года миссия Copernicus Sentinel-2 Европейского космического агентства (ЕКА) сделала фото темных пятен лавы. Последние извержения вулканов здесь наблюдались 14 и 18 января. Вследствие этого образовались трещины, а потоки лавы вырвались на поверхность земли.

Напомним, в ноябре в Италии снова проснулся вулкан Этна. Из кратера бил фонтан лавы. По словам журналистов, на этот раз активен юго-восточный кратер крупнейшего в Европе вулкана.