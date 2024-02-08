В Ісландії вдруге в цьому році почалося виверження вулкана (фото)

На усіх активних зонах, які були популярними серед туристів, відбулася евакуація вночі та вранці у зв’язку з землетрусом, який зафіксували вночі в серії кратерів Сундхнукс.

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Вдруге за цей рік в Ісландії відбулося виверження вулкана. Про це повідомляє RUV.

Виверження відбувається всього за три тижні від останнього. На півострові Рейк’янес біля Фаґрадалсф'ялля значне підвищення показників сейсмічної активності зафіксували о 5:20 ранку. На поверхню магма вийшла близько 6 ранку.

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Нове пришестя. Ісландський вулкан готується до нового виверження — де з'являться нові тріщини

Виверження відбувається в локації, де почалося останнє, приблизно за кілометр від міста Гріндавік. Магми до тунелю надходить більше, ніж виходить, тому зараз існує ризик відкриття вулканічних тріщин. Зазначається, що такі виверження швидко вщухають, коли починаються з великою силою.

На усіх активних зонах, які були популярними серед туристів, відбулася евакуація вночі та вранці у зв’язку з землетрусом, який зафіксували вночі в серії кратерів Сундхнукс. Згодом відбулося подальше виверження. Гості вже прибули в інші готелі або на шляху до відповідних установ. Усі заклади Blue Lagoon у Сварценгі сьогодні будуть зачинені.

На півострові Рейк’янес це вже шосте виверження, починаючи від 2021 року.

Виверження вулкана в Ісландії

Верше виверження ісландського вулкана фахівці зафіксували ще торік. Близько 4 тисяч мешканців місцевого рибальського містечка Гріндавік було евакуйовано. Потім сейсмічна активність на деякий час призупинилася, доки не відродилася з новою силою на початку січня цього року.

Наприкінці січня 2024 року місія Copernicus Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ЄКА) зробила фото темних плям лави. Останні виверження вулканів тут спостерігалися 14 і 18 січня. Внаслідок цього утворилися тріщини, а потоки лави вирвалися на поверхню землі.

Нагадаємо, у листопаді в Італії знову прокинувся вулкан Етна. З кратера бив фонтан лави. За словами журналістів, цього разу активний південно-східний кратер найбільшого в Європі вулкана.