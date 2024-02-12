Посейдон паучьего мира: живет в колоколе под водой и пожирает партнершу после спаривания

Пауки-колольчики являются единственными пауками в мире, которые строят "замки" из паутины под водой и любопытным образом могут в них дышать.

Пауки-колокольчики (Argyroneta aquatica), также известные как водяные пауки, являются единственными пауками, которые почти полностью живут под водой. Однако им все равно необходим воздух, а потому представители этого вида возводят "подводные замки" в виде колокольчиков, где они могут дышать, пишет Live Science.

Исследователи обнаружили, что пауки-колокольчики выживают, плетя паутину между подводными растениями, затем они переносят в них воздух с поверхности, используя свое волосатое тело. По словам директора по сохранению британской благотворительной организации по охране беспозвоночных Buglife Крега Макадама, представители этого вида разработали уникальную адаптацию к этой подводной жизни.

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Известно, что пауки-колокольчики обитают в Европе, Центральной и Северной Азии, а отдельный подвид этих пауков также встречается в Японии. Представители этого вида, как правило, питаются другими водными беспозвоночными, а также мелкой рыбой. Они также используют множество водоотталкивающих волосков по всему телу, задерживающих воздух с поверхности, после этого пауки прядут паутину и образуют воздушный пузырь, который используют как воздушный колокол.

Со временем пузырь расширяется, пока не достигнет таких размеров, чтобы паук мог в нем поместиться. Любопытно, что самки, как правило, строят вдвое более крупные дома-колокола, чем самцы, так как им требуется больше времени для кормления. Отметим, что воздух в защитном куполе постоянно обновляется, а паук носит с собой пузырь воды, придающий ему серебристую окраску.

Отличительной чертой этого вида пауков является то, самцы крупнее и тяжелее самок, что не совсем привычно для пауков. Исследование 2003 года показало, что большие размеры самцов связаны с более длинными передними ногами, а значит повышают их способность передвигаться под водой.

В то же время размер самок, вероятно, ограничен необходимостью построить более крупный воздушный колокол, в котором они могли бы присматривать за своим потомством. Также их размер связан с энергетическими затратами, связанными с более частой передачей свежего воздуха с поверхности в подводный колокол.

Не менее любопытный факт был обнаружен в 2005 году, когда ученые узнали больше о брачном поведении пауков: оказалось, что самки предпочитают спариваться с более крупными самцами, несмотря на огромный риск. Исследование показало, что более крупные самцы порой пожирают самок в случае обратного полового каннибализма. В то же время результаты свидетельствуют о том, что крупные самцы и самки, как правило, убивают более мелких самцов.

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