Солнечное затмение на Марсе. Марсоход NASA увидел, как спутник планеты перекрыл Солнце (видео)

Спутник Марса Фобос прошел на фоне Солнца и это событие смог запечатлеть марсоход Perseverance.

На Земле ожидается полное солнечное затмение 8 апреля этого года, но похожее явление смог увидеть с поверхности Красной планеты марсоход Perseverance, когда спутник Марса Фобос 8 февраля закрыл собой часть Солнца. С помощью своей камеры аппарат NASA, который находится в кратере Езеро, сделал потрясающий снимок, как спутник по форме напоминающий картофелину пролетает на фоне нашей звезды, пишет Space.

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Марсоход Perseverance часто использует две камеры Mastcam-Z для того, чтобы фотографировать поверхность Красной планеты. Но в этот раз с помощью одной из этих камер аппарат NASA сделал 68 фотографий солнечного затмения с поверхности Марса.

Если на Земле солнечное затмение возникает, когда Луна частично или полностью закрывает собой Солнце, то похожее явление возникает на Марсе, когда Солнце частично перекрывает один из его спутников, например Фобос.

Марсоход Perseverance часто использует две камеры Mastcam-Z для того, чтобы фотографировать поверхность Красной планеты. Но в этот раз с помощью одной из этих камер аппарат NASA сделал 68 фотографий солнечного затмения с поверхности Марса Фото: NASA

Фобос впервые был обнаружен еще в 1877 году и представляет собой камень диаметром примерно 23 км, который вращается вокруг Марса на высоте несколько тысяч километров. В настоящее время Фобос постепенно снижается и считается, что гравитация Марса в конечном итоге либо разорвет его на части, либо он рухнет на поверхность планеты.

Астрономы до сих пор точно не знают, каким образом у Марса появились его спутники – Фобос и Деймос. Есть два варианта развития событий: либо это были астроиды, которые были захвачены гравитацией Марса, либо же спутники возникли в результате удара по поверхности планеты какого-то объекта и откололись от Марса.

До сих пор ни один космический аппарат тщательно не изучал Фобос. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует отправить на Фобос космический аппарат MMX в 2026 году, как уже писал Фокус.

MMX будет заниматься не только исследованием спутника Марса, но также должен взять образцы местной породы и доставить их на Землю. Ученые считают, что это даст возможность раскрыть секрет происхождения Фобоса и Деймоса.

Фобос Фото: NASA

Также образцы могут дать больше информации об истории формирования атмосферы Марса, ведь улетающие в космос частицы атмосферы планеты могли попасть на Фобос. Поэтому с помощью MMX ученые надеются понять, почему Марс потерял так много своей атмосферы за миллионы лет.

Что касается марсохода Perseverance, то он продолжает исследовать кратер Езеро, собирает там образцы местной породы, в которой ученые надеются обнаружить признаки древней внеземной жизни. Хотя, как уже писал Фокус, марсоход "потерял" своего надежного напарника – вертолет Ingenuity, который уже никогда не сможет летать на Марсе.

Образцы, собранные Perseverance должны быть доставлены на Землю в начале 2030-х годов, но нынешние проблемы с бюджетом у NASA могут отодвинуть выполнение миссии на более поздний срок.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, почему суперземель определенного размера так мало в Млечном Пути. Ученые давно пытаются понять, почему обнаружено так мало планет, которые больше Земли в диапазоне 1,5-2 раза.