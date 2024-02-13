Полезна даже больным: вакцина от Эболы снижает риск смерти при наличии заболевания

Новое исследование ученых обнаружило, что вакцина от Эболы может быть полезна не только для понижения вероятности заболевания вирусом, но и для снижения риска смерти у уже больных людей.

Недавнее исследование принесло обнадеживающие новости для тысяч людей, ежедневно находящихся в борьбе с лихорадкой Эбола — заболеванием, известным своими смертельно опасными осложнениями. Исследователи обнаружили, что у людей, получивших вакцину против Эболы, но все равно заразившихся этой болезнью, шансы умереть были значительно ниже, чем у тех, кто не был привит. Это открытие подчеркивает важность вакцинации против заболевания не только для его предотвращения, но и для спасения жизней уже зараженных людей, пишет STAT.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование было посвящено вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго в период с 2018 по 2020 год. Оно показало, что риск смерти от лихорадки у вакцинированных людей был на 50% ниже. Даже те, кто получил прививку всего за день или два до появления симптомов заболевания, имели определенные преимущества: их риск умереть составлял 27% по сравнению с 56% у невакцинированных людей. Этот результат особенно примечателен, поскольку иммунной системе обычно требуется больше времени, чтобы эффективно отреагировать на вакцину.

В ходе исследования были проанализированы данные 2 279 пациентов с подтвержденной лихорадкой Эбола, что стало наглядным доказательством того, что вакцинация может быть все также полезной даже после заражения вирусом.

Ранее ученые уже предполагали, что вакцина против Эболы может принести пользу после контакта с вирусом на основании исследований на животных. Однако недавние исследования на приматах не показали преимущества выживания, что вызвало опасения. Новое исследование на людях устраняет эти опасения, демонстрируя явное преимущество в выживании для вакцинированных людей.

Исследование также показало, что чем больше промежуток времени между вакцинацией и появлением симптомов, тем выше шансы на выживание, а самый низкий уровень смертности наблюдался у тех, кто был привит за 10 и более дней до появления симптомов, говорит Ребекка Коулборн, ведущий автор исследования. Это позволяет предположить, что вакцина может активировать врожденный иммунный ответ организма, обеспечивая защиту еще до выработки специфических антител против Эболы.

У вакцинированных людей наблюдался более низкий уровень вируса в организме, что может не только повысить их шансы на выживание, но и помочь сдержать распространение болезни. Исследование также изучило взаимодействие между вакциной и антителами против Эболы и не выявило никаких негативных эффектов, что крайне важно для эффективного лечения заболевания.

Эти результаты обнадеживают тех, кто занимается профилактикой и лечением Эболы, предлагая новое понимание эффективности вакцины и ее роли наряду с терапевтическими методами борьбы. Исследование подчеркивает потенциал вакцины как важнейшего инструмента контроля и снижения последствий вспышек лихорадки Эбола, что дает надежду на улучшение результатов будущих усилий в области общественного здравоохранения и победы над заболеванием.

Ранее Фокус писал о факторе, который может снижать эффективность вакцин. Разные группы людей реагируют по-разному.

Также Фокус писал о том, что вакцина Abrysvo от Pfizer защищает младенцев от РСВ. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило вакцину, предназначенную для введения беременным женщинам, чтобы защитить их новорожденных от респираторно-синцитиального вируса в течение первых шести месяцев жизни.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.