Астрономы впервые обнаружили воду на поверхности астероидов: почему это важно

Воду нашли на астероидах Ирида и Массалия в главном поясе астероидов.

В нашей Солнечной системе находятся не только планеты и их спутники, она наполнена также кометами и огромным количеством астероидов. Астрономы считают, что вокруг Солнца вращается более 1 млн астероидов и предполагалось, что вся вода на их поверхности должна была давно испариться. Но как показывает новое исследование, опубликованное в издании The Planetary Science Journal, вода на некоторых из них все же осталась. В частности ученые впервые обнаружили воду на двух астроидах главного пояса астероидов под названием Ирида и Массалия, пишет Universe Today.

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Для того, чтобы обнаружить воду на поверхности двух астероидов в Солнечной системе, Ириды и Массалии, ученые проанализировали данные наблюдений за космосом, которые проводила Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии (SOFIA), прекратившая работу в 2022 году. Эта обсерватория представляла собой обычный самолет, оснащенный специальным телескопом и другими научными приборами.

Что касается астероида Ирида, то он имеет диаметр 199 км и вращается вокруг Солнца на расстоянии 2,39 астрономических единиц. При этом полный оборот вокруг звезды астероид совершает за 3,7 земных года. Астероид Массалия имеет такую же орбиту, но его диаметр составляет 135 км.

Для того, чтобы обнаружить воду на поверхности двух астероидов в Солнечной системе, Ириды и Массалии, ученые проанализировали данные наблюдений за космосом, которые проводила Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии (SOFIA), прекратившая работу в 2022 году. Эта обсерватория представляла собой обычный самолет, оснащенный специальным телескопом и другими научными приборами Фото: Universe Today

Астероиды в Солнечной системе немного различаются по химическому составу и структуре. Камки, которые находятся ближе Солнцу состоят в основном из силикатных пород, где нет водяного льда. Дальше от Солнца находятся ледяные астероиды. По словам ученых, изучение распределения астероидов по Солнечной системе и их химического состава помогает понять, каким образом распределялись химические элементы в солнечной туманности до того, как образовались планеты и астероиды. Особый интерес для астрономов представляет распределение воды на астероидах, ведь это может улучшить понимание того, как вода попала на Землю.

Понимание распределения воды в Солнечной системе поможет понять ученым, как она может быть распределена в других звездных системах, на планетах в этих системах, и это даст информацию о том, где искать внеземную жизнь.

Ученые впервые обнаружили воду на двух астроидах главного пояса астероидов под названием Ирида и Массалия Фото: Universe Today

Уже не в первый раз астрономы с помощью обсерватории SOFIA обнаружили воду за пределами Земли. Еще в 2020 году обсерватория нашла воду на Луне. Тогда были обнаружены следы молекул воды на поверхности Луны, эквивалентные примерно 350 миллилитрам воды в кубическом метре почвы. По словам авторов исследования, судя по силе спектральных линий, объемы и распространенность воды на астероидах соответствуют тем, которые были обнаружены на Луне.

Также ученые проанализировали данные, которые касаются еще двух астероидов – Парфенопа и Мельпомены, но пока что точно сказать есть ли на их поверхности вода нельзя и нужны дополнительные наблюдения. Ученые считают, что приборам обсерватории SOFIA не хватало чувствительности для определения спектральных особенностей воды на этих астероидах, если она там действительно есть.

Чтобы полностью понять распределение воды в Солнечной системе, ученые намерены использовать космический телескоп Уэбб, имеющий более чувствительные инфракрасные приборы.

Как уже писал Фокус, на День святого Валентина мимо Земли пронесется астероид-убийца городов. Астероид подойдет к планете ближе, чем любой другой опасный космический объект за последние 120 лет.