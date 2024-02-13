Столкновение аппарата NASA c астероидом: что случилось с камнями, улетевшими в космос (фото)

Ученые разбили аппарат DART за 325 млн долларов, чтобы спасти человечество.

В сентябре 2022 года успешно завершилась миссия космического аппарата DART, стоимостью 325 млн долларов, когда он намеренно разбился о поверхность астероида Диморф ради спасения человечества. Суть миссии была проста: нужно было столкнуть аппарат NASA с космическим камнем и проверить, можно ли изменить его орбиту. Таким образом в будущем, как надеются ученые можно будет спасти Землю от любых опасных астероидов. Когда аппарат упал на Диморф, то в космос улетел поток обломков размером от доли миллиметра до одного метра. Авторы новой статьи, опубликованной на сервере препринтов arXiv, провели анализ потока обломков, чтобы предсказать, где они могли оказаться, пишет Universe Today.

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Астероид Диморф вращается вокруг своего астероида Дидим, и вместе они образуют двойную систему. Ни один из астероидов не представляет угрозы для Земли, но они дали возможность проверить технологию защиты планеты от потенциального столкновения. Еще в октябре 2022 года NASA заявило о том, что орбита астероида Диморф была изменена, а это значит, с помощью кинетической энергии космических аппаратов можно спасти человечество от потенциальной катастрофы.

Фотографию астероидов Дидим (слева вверху ) и его спутника Диморф за несколько минут до столкновения сделал аппарат DART Фото: NASA

Космический аппарат DART столкнулся с Диморфом на огромной скорости, в результате чего в космос улетели камни с поверхности астероида со скоростью примерно 2 км/с. Эти обломки наблюдали как наземные телескопы, так и космический телескоп Хаббл. Также за последствиями удара наблюдал зонд LICIACube, который незадолго до "космического ДТП" отделился от аппарата DART.

За столкновением с астероидом аппарата DART и последствиями этого события следил космический телескоп Хаббл Фото: NASA

Как показали дальнейшие наблюдения ученых поток обломков превратился в конусообразное образование с хвостом. Этот хвост, похожий на хвост кометы, затем был отброшен от системы астероидов давлением солнечного излучения. С помощью наземных снимков были установлены масса и скорость выброшенных частиц.

Как показало новое моделирование, основанное на имеющихся данных, примерно 3% всех выброшенных с астероида камней должны были оставаться на орбите вокруг двойной системы в течение 80 дней после удара. Также ученые выяснили, что примерно 5% камней размером 10 см, вылетающих со скоростью 0,12 м/с и 0,18 м/с, должны были оставаться на орбите в течение 60 дней.

В то же время исследование показало, что огромные камни остались на орбите в течение 800 и 1550 дней после удара, но затем их количество начало снижаться. Ученые считают, что эти огромные камни в основном столкнулись с астероидами Дидим и Диморф. Моделирование не показало, что какие-либо камни могут улететь в космос и покинуть двойную систему.

По словам ученых, для полного понимания последствий столкновения DART c астероидом нужны более близкие наблюдения. И в этом поможет космический аппарат Hera Европейского космического агентства, который отправится к Дидиму и Диморфу через несколько лет.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили воду на поверхности астероидов в Солнечной системе. Предполагалось, что вся вода на их поверхности должна была давно испариться.