Настоящая дружба: частично слепому пингвину помогает птица-поводырь, чтобы он мог питаться

Исследователи обнаружили, что пингвины могут строить тесные социальные связи и помогают друг другу в самых сложных ситуациях.

Не секрет, что пингвины являются одними из самых социальных птиц на Земле, однако ученые теперь обнаружили, что они также заботятся друг о друге даже в самых сложных ситуациях — например, когда один из них частично утратил зрение, пишет Daily Mail.

Любопытная история произошла в парке птиц в Суррее, где пингвинам удалось выстроить особенно близкую дружбу. Исследователи наблюдали, как частично слепой пингвин по имени Кальмар полагается на своего приятеля по имени Пингвин, чтобы вернуться домой и добыть пищу.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам менеджера живых коллекций в Birdworld Полли Бранхема, у Кальмара катаракта, а потому он слабо видит, однако исследователи обнаружили, что птица крайне редко отходит далеко от своего друга по имени Пингвин, особенно во время еды. Исследователи считают, что поведение птиц является демонстрацией сочувствия и понимания среди пингвинов, также оно доказывает, что птицы способны строить глубокие связи, которые могут формироваться в животном мире.

Пингвин стал птицей-поводырем для другого пингвина Фото: Birdworld

Смотрители парка отмечают, что пара пингвинов изначально демонстрировала очень теплые отношения. Позже они заметили, что Кальмар часто дезориентировался во время кормления и полагался на непоколебимое спокойствие Пингвина.

Исследователи отмечают, что Пингвин невольно стал опорой и "глазами" Кальмара, который слабо видит. Их взаимоотношения начались во время пандемии коронавируса, когда Кальмар столкнулся с болезнью из-за которой частично потерял зрение. К счастью, Пингвин стал настоящим другом Кальмару и помог преодолеть трудности, а также адаптироваться к новой жизни.

Когда Кальмар вылупился, он продемонстрировал типичные живые и вокальные черты птенца пингвина, несмотря на то, что всего в шесть недель у него развилась катаракта — уникальное явление для в остальном здоровой семьи. Приблизительно в то же время вылупился и Пингвин, а потому птицы росли вместе и смогли построить тесную связь.

Ранее Фокус писал о том, что косатки час реанимировали старика Ханчи: ученые впервые засняли последние минуты жизни кита.