Космические аппараты инопланетян, возможно уже посещали Землю: какими они были

Ученые рассказали, какими должны быть инопланетные зонды, чтобы добраться до Земли через межзвездное пространство.

Ученые готовятся к возможности прибытия инопланетных зондов в один прекрасный день на Землю и считают, что они возможно, уже исследовали нашу планету. Теоретически эти аппараты инопланетян могут быть похожи на те, которые ученые уже отправили в космос, например, на "Вояджер-1" и "Вояджер-2" или "Новые горизонты". Какими должны быть эти инопланетные аппараты, чтобы пересечь межзвездное пространство и с какими трудностями могут столкнуться потенциальные инопланетяне во время исследования космоса, рассказали двое американских ученых, пишет Futurism.

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По словам астрофизика Адама Франка из Рочестерского университета, на Земле имели биосигнатуры, то есть признаки существования жизни на протяжении 3 млрд лет, поэтому нельзя исключать возможности того, что потенциальные внеземные цивилизации уже отправляли зонды, которые могли изучать Землю и обнаружить на ней жизнь. Но существуют всевозможные неприятные физические реалии, из-за которых будет чрезвычайно сложно отправить сюда зонд.

Если бы инопланетная цивилизация захотела отправить на Землю аппарат для сбора информации о нашей планете, она столкнулась бы с двумя основными проблемами: расстоянием и временем.Например, если бы такой зонд был отправлен из ближайшей галактики Андромеды, то ему нужно было бы преодолеть расстояние в 2,5 млн световых лет. По словам Франка, если инопланетяне не открыли новые законы физики, которые помогут им путешествовать быстрее скорости света, не овладеют технологией варп-двигателя, или не сумеют получить доступ к червоточинам, то расстояние будет очень большим препятствием для межзвездных исследований. Согласно существующим законам физики, путешествие быстрее скорости света невозможно.

Фото: popularmechanics.com

По словам Скотта МакКормака из Калифорнийского университета в Дэвисе, даже если инопланетным цивилизациям удастся выяснить, как путешествовать со скоростью, превышающей скорость света, им все равно придется столкнуться с другими проблемами.

Ученый считает, что инопланетным инженерам потребуется построить зонды, способные противостоять космическому мусору во время долгого путешествия на Землю. То есть инопланетяне должны создать очень прочные материалы, которые смогут выдержать экстремальные условия космоса. Эти материалы дожни быть такими же прочными и твердыми, как алмазы, а может даже намного прочнее. Но что это за материалы, сказать пока очень сложно.

Если допустить, что инопланетяне смогли преодолеть эти ограничения и создать прочные зонды, которые смогут путешествовать к Земле, то как мы узнаем, что они где-то рядом? Ученые говорят, что для этого нужно использовать радиотелескопы для поиска так называемых техносигнатур в космосе.

Если инопланетяне отправили свои аппараты в другие галактики, то есть вероятность того, что за миллиарды лет хотя бы один из них достиг Земли. В то же время также существует вероятность, что эти зонды и сейчас находятся в Солнечной системе, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, физик из Гарвардского университета представил новые доказательства того, что на Земле была обнаружена внеземная технология.