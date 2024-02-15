Скрестили рис с говядиной: в лаборатории вырастили новую экспериментальную еду

Исследователи считают, что это блюдо в будущем может стать более устойчивым источником белка с меньшим углеродным следом.

Планета уже перешагнула из "эпохи глобального потепления" в "эпоху глобального кипения" и ученые все чаще пытаются найти способы снизить углеродный след. Ранее они уже вырастили в лаборатории стейки из свиных и говяжьих стволовых клеток, а теперь, похоже, пошли дальше — ученые скрестили в лаборатории рис и говядину, чтобы создать целое блюдо, пишет The Guardian.

Авторы исследования считают, что их рисовые зерна, выращенные с говяжьими жировыми клетками внутри них, вскоре могут появиться в меню экологически чистых продуктов питания. Команда приготовила экспериментальное блюдо, покрыв традиционные рисовые зерна рыбьим желатином и засеяв их стволовыми клетками скелетных мышц и жира. Позже они были выращены в лаборатории.

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В течение 9-11 дней культивирования риса с мышцами, жиром и желатином, зерно содержало мясо и жир, а конечный продукт, по мнению команды, может стать питательной и ароматной пищей в будущем. По словам автора исследования, профессора Джинки Хонга из Университета Енсей в Южной Корее, они с командой также приготовили и попробовали новый рис, выращенный на говядине: после приготовления рис сохраняет свой внешний вид, но приобретает уникальное сочетание аромата, характерного для мяса — имеет ореховую нотку и нотку умами.

Авторы исследования считают, что это блюдо в будущем может стать более доступным источником белка, чем традиционная говядина. Кроме того, этот продукт явно оставляет меньший углеродный след, чем выращивание крупного рогатого скота. Хонг также отмечает, что их "рис с говядиной", увы, не полностью повторяет вкус мяса, а скорее предлагает приятный и новый вкус. Команда также попробовала новый рис с различными добавками и пришла к выводу, что он хорошо сочетается с множеством блюд.

Новый рис представляет собой преимущественно углевод с меньшими долями белков, жиров, витаминов и минералов. Интеграция животных клеток в рис позволяет "обеспечить достаточное количество продовольствия", отмечают авторы, создавая "новую полноценную еду".

Рис, выращенный в лаборатории, более хрупкий, чем мягкий или липкий традиционный рис. Он также содержит на 8% больше белка и на 7% больше жира. Рис с большим количеством мышечных клеток имел запах говядины и миндаля, тогда как рис с большим количеством животного жира пах больше сливками, сливочным маслом и кокосовым маслом.

Авторы исследования полагают, что их рис может сделать производство продуктов питания более устойчивым. Например, при производстве 100 г говяжьего белка выделяется около 50 кг углекислого газа, в то время как при производстве 100 г белка гибридного риса выделяется всего 6,27 кг углекислого газа. Кроме того, предполагается, что такой рис будет стоить дешевле, чем рис с традиционной говядиной.

Отметим, что работа исследователей получила неоднозначную оценку со стороны независимых экспертов. Например, профессор Ханна Туомисто, которая исследует устойчивые продовольственные системы в Хельсинкском университете, сомневается, что рис окажет серьезное влияние. По ее словам, конечный продукт содержал 4,8 г культивированных говяжьих клеток на кг риса, то есть только 0,5% составляло мясо и 99,5% рис.

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