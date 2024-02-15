Навечно влюблены. Ученые показали мух, которые провели в объятиях друг друга последние 40 млн лет

Музей естественной истории ко Дню святого Валентина показал двух длинноногих мух, которые погибли во время спаривания.

Невероятное изображение насекомых, застывших в янтаре, было представлено вместе с несколькими другими сотрудниками Музея естественной истории в честь Дня святого Валентина. Хотя древних насекомых часто можно встретить запертыми в янтаре, экземпляры с романтически обрученными мухами встречается в музейных коллекциях крайне редко, пишет Daily Mail.

Сотрудники музея показали экспонат, где две мухи с длинными ногами, относящиеся к семейству Dolichopodidae, оказались в ловушке липкой древесной смолы, которая со временем затвердела и образовала янтарь. Исследователи отмечают, что мухи погибли в тот момент, когда спаривались около 44 миллионов лет назад. Кроме того, в Музее показали несколько кусочков янтаря в виде сердец.

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В одном и образцов, также представленных в коллекции музея, от 56 до 34 миллиона лет назад застыла вымершая не кусающая мошка. Другой кусок древесной смолы, представленный в коллекции, образовался относительно недавно — лишь в последние несколько миллионов лет и происходит из Южной Африки.

Мухи относятся к семейству Dolichopodidae, у которых обычно длинные ноги Фото: Jonathan Jackson/The Natural H

В недавнем исследовании, проведенном командой из университетов Линкольна, Лестера, Данди и Упсалы, ученые использовали технологию микроКТ-сканирования для изучения структуры "уха" кустарникового сверчка, который так же как и мухи миллионы лет назад застрял в янтаре. С помощью этого метода исследователи смогли определить, что насекомое способно слышать ультразвук, выходящий за пределы диапазона, который может обнаружить человек.

В общей сложности Музей естественной истории оцифровал 3000 кусочков янтаря в рамках проекта "NHM Unlocked". Предполагается, что в рамках этого проекта также будет построен новый центр в научном парке Темз-Вэлли, который планируют оснастить складскими помещениями, комплектами для оцифровки и лабораториями.

Хотя древних насекомых часто можно увидеть запертыми в янтаре, особь с романтически обрученными мухами встречается особенно редко Фото: Jonathan Jackson/The Natural H

Представители музея рассказали, что их коллекция янтаря включает образцы, приобретенные еще в 18-м веке: именно коллекция ученого сэра Хансома Слоана стала основой Британского музея, основанного в 1753-м году, после смерти исследователя. Сама коллекция Слоана, к слову, позже также попала в музей.

По словам куратора отдела ископаемых членистоногих в Музее естественной истории, доктора Ричи Ховарда, оцифровка фантастических образцов янтаря означает, что исследователи смогут раскрыть их исследовательский потенциал, свободно делясь данными с другими учеными через онлайн-портал.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли тайну самого большого цветка в янтаре возрастом в почти 40 млн лет.