Скрыты под толщей воды. В океане выявлены территории, о которых мы ранее даже не подозревали

Исследователи обнаружили, что коралловые рифы планеты на самом деле почти на 25% больше, чем ранее предполагали ученые.

Несмотря на то, что мировой океан покрывает более 70% Земли, нам все еще слишком мало известно о том, что скрывается под толщей его воды. Ученые даже пытались составить карту морского дна, но сумели нанести на нее лишь небольшую часть. Теперь же, используя передовые технологии, ученые смогли составить самую точную за всю историю карту коралловых рифов Земли, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь команда считает, что на планете в действительности на 25% больше коралловых рифов, чем мы могли бы предположить ранее. Во время работы ученые объединили данные из целого ряда источников, в том числе:

спутниковые снимки;

машинное обучение;

наземные знания глобальной сети людей.

В результате им удалось обнаружить дополнительные 64 000 квадратных километров коралловых рифов, что по площади сопоставимо с Ирландией. Таким образом, общий размер мелких рифов Земли составляет 348 000 квадратных километров. В эту цифру входят целые экосистемы коралловых рифов, начиная от лагун с песчаным дном и небольшим количеством кораллов и заканчивая равнинами и целыми стенами кораллов. Авторы исследования также отмечают, что среди этого общего числа кораллов в мире есть 80 000 квадратных километров систем представляющих собой камни — эти места стали домом для значительного количества кораллов.

Геоморфное картирование (слева) в сравнении с новым протяжением рифа (красная заливка, изображение справа) на севере Большого Барьерного рифа Фото: Allen Coral Atlas

Ранее работа исследователей была затруднена тем, что информацию приходилось собирать из ряда источников, что затрудняло точное определение размеров коралловых рифов. Однако теперь ученые используют спутниковые данные высокого разрешения, охватывающие буквально весь мир — причем ученые могут обнаружить коралловые рифы, расположенные на глубине до 30 метров.

Авторы исследования объединили спутниковые данные с прямыми наблюдениями и записями коралловых рифов, собранные от более 400 человек и организаций по всему миру. В результате им удалось создать первую в мире полную карту протяженности коралловых рифов, а также их состава.

По словам команды из Университета Квінсленду, благодаря новому методу им не только удалось составить наиболее полную карту коралловых рифов Земли, но также дополнить те знания, которые уже имеются сегодня у ученых.

Картирование бентоса (слева) по сравнению с новым размером рифа (красная заливка, изображение справа) рифа Язык на Большом Барьерном рифе Фото: Allen Coral Atlas

Команда отмечает, что их карты коралловых рифов имеют три уровня детализации:

первый — самый обширный — представляет собой всю экосистему коралловых рифов;

второй показывает геоморфологические детали — простыми словами, как области выглядят внутри самого рифа (песчаные лагуны, рифовые гребни, наклонные участки и т.д.);

третий показывает собой мелкие детали донного субстрата — например, где именно преобладает коралловый покров.

Известно, что кораллы не могут расти на песке, так как им необходимо прикрепиться к твердой поверхности, например, к камню, прежде чем они смогут начать расширять риф из своих тел, выделяющих известняк. Благодаря новым картам ученые могут составить не только карту мест, где процветают кораллы, но также тех территорий, где они смогли бы процветать.

Геоморфное картографирование (слева) по сравнению с новым размером рифа (красная заливка, изображение справа) в центральной части Большого Барьерного рифа Фото: Allen Coral Atlas

Впрочем, исследователи считают, что несмотря на обширность работы и ее важность для науки, коралловые рифы Земли все еще остаются в крайне уязвимом положении из-за изменения климата. Проблема заключается в том, что океан буквально закипает, как и вся планета в целом, а потому так важно предпринять необходимые шаги для предотвращения наступления климатического коллапса.

Ранее Фокус писал о том, что ледяной щит, считавшийся стабильным, балансирует на волоске: уровень моря поднимется на 3 метра.