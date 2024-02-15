Толпы ядовитых голубых драконов атакуют пляжи: их токсины чрезвычайно опасны (фото)

Исследователи и власти выступили с заявлением, в котором предостерегают посетителей пляжа приближаться к странным чудищам, чтобы не травмироваться.

Морские биологи бьют тревогу — толпы опасных ядовитых "голубых драконов" выбросились на берег вдоль побережья штата Техас. Эти ядовитые существа редко встречаются в океане, а на суше тем более, однако на этот раз невероятное количество морских животных оказались выброшенными на пляж, пишет Daily Mail.

Необычные существа питаются токсинами португальского кораблика, или физалия (Portuguese man o' war) — животного, похожего на медузу. Из-за количества ядовитых голубых драконов, выброшенных на побережье, местные власти выступили с заявлением, где предостерегли отдыхающих и местных жителей не приближаться к синему токсичному существу.

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По словам защитника морской среды, из Научно-исследовательского института исследований Мексиканского залива Харта Джейса Таннелла, если голубой дракон почувствует угрозу или прикосновение человека, он может высвободить стрекательные клетки с более "сильными укусами", чем португальский кораблик, которым он питается.

Эта "голубая волна", которая, по словам исследователей, только начинается из-за сильных юго-восточных ветров грядущей весны Фото: Jace Tunnell

Исследователи полагают, что толпа голубых драконов на пляжах Техаса, вероятно, связана с сильными юго-восточными ветрами грядущей весны, которые уже затопили пляжи Техаса токсичными существами. Ученые предупреждают, что волна ветров лишь началась, а потому в ближайшее время существ может стать еще больше.

Несмотря на невероятно яркий окрас ярко-голубых драконов бывает чрезвычайно сложно обнаружить. Морские слизни, как правило, достигают в длину около 2,5 сантиметров, а его яркий окрас гармонирует с голубизной океана и неба, что делает этих токсичных существ "мастерами маскировки".

По словам Таннела, если вам все же не повезет задеть голубого дракона, вы, вероятно, столкнетесь с сильной болью, которая продлится около часа. Пострадавшие также могут испытать тошноту и ощущение, будто иголки царапают кожу. Ученые отмечают, что болезненные токсины внутри синего дракона, также известного как слизень Glaucus atlanticus, возникают в результате его паразитического питания другого токсичного морского животного — португальского кораблика.

Сотни голубых драконов оказались выброшенными на берег в Техасе Фото: Shutterstock

Известно, что голубые драконы не восприимчивы к токсинам португальских корабликов, а потому собирают это вещество для собственной самообороны — чем больше его накопится, тем выше будут концентрации яда и тем болезненнее будет атака.

Предполагается, что из-за изменения климата в Мексиканском заливе прогнозируются все более мощные мегаураганы шестой категории. Ранее интенсивные ветра также выдували токсичных животных на побережье, однако теперь, как считают ученые, их появление станет массовым. Впрочем, не все исследователи связывают такое количество токсичных животных с изменениями климата, некоторые считают, что это не более чем сезонное явление.

Так или иначе, по словам морского биолога из Университета Южного Креста, доктора Стива Смита, к счастью, токсичные голубые драконы далеко не всегда нападают на людей. Ученые согласны с тем, что животные обладают способностью жалить, однако также уверены, что морские обитатели не станут делать этого при каждом удобном случае.

Ранее Фокус писал о том, что одного из самых редких китов на Земле обнаружили мертвым на пляже: рядом с телом нашли веревку.