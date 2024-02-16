Неизвестная физика. Обнаружена невозможная галактика: придется переосмыслить теории (фото)

Древняя очень массивная галактика, которая уже была старой на заре истории Вселенной, представляет собой новый вызов для науки.

Понимание того, как формируются галактики полностью меняет обнаруженная космическим телескопом Уэбб галактика из ранней Вселенной. Масса всех звезд в этой галактике больше, чем в Млечном Пути и она уже успела стать старой в то время, когда Вселенная еще была очень молодой. Данная галактика нарушает стандартную космологическую модель эволюции Вселенной, ведь ее просто не должно существовать, как показывает исследование, опубликованное в журнале Nature, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Впервые галактику ZF-UDS-7329 астрономы нашли еще 7 лет назад, но не могли точно сказать, что она из себя представляет из-за ее слишком большой удаленности от Земли. Только наблюдения космического телескопа Уэбб помогли раскрыть ее невероятные секреты, которые делают этот астрономический объект невозможной галактикой, согласно существующим теориям.

Ученые выяснили, что свет от очень далекой галактики летел к нам целых 11,5 млрд лет, но звезды в ней уже существовали 13 млрд лет назад, то есть через 800 млн лет после рождения Вселенной. Исследования показало, что эта галактика уже была старой в то время, когда Вселенная была молодой. То есть в ней прекратился бурный процесс появления новых звезд, в то время как в остальной части космоса он только набирал обороты.

Также очень необычной эту галактику делает то, что масса всех ее звезд как минимум в 2 раза больше, чем масса всех звезд в Млечном Пути. Но нашей галактике потребовались несколько миллиардов лет, чтобы приобрести такую массу. Как ZF-UDS-7329 стала такой массивной и большой за относительно короткий период времени по космическим меркам, то есть всего за несколько сотен миллиона лет, остается загадкой.

Только наблюдения космического телескопа Уэбб помогли раскрыть ее невероятные секреты, которые делают этот астрономический объект невозможной галактикой, согласно существующим теориям Фото: NASA

Авторы исследования говорят, что новое открытие меняет представление о формировании галактик в ранней Вселенной и выходит далеко за рамки существующих теорий. Ученые не знают, каким образом данная галактика сформировалась так быстро в ранней истории космоса и очень быстро успела состариться, то есть в ней остановилось образование новых звезд. Скорее всего за этим стоят неизвестные физические процессы, которые не объясняет стандартная космологическая модель.

Это не единственная подобная галактика, есть и другие похожие астрономические объекты, которые нарушают теории формирования галактик. Подобные старые и массивные галактики уже были обнаружены существовавшими через 1-2 млрд лет после Большого взрыва.

Исходя из этого ученые делают вывод, что в ранней Вселенной происходили более сложные процессы, чем предлагалось. Возможно, это связано с тем, как накапливалась темная материя, определенные концентрации которой необходимы для нормального формирования галактик. Но новое открытие противоречит существующим моделям, поскольку темной материи в тот период времени не могло накопиться достаточно, чтобы вызвать появление такой массивной галактики. Или же на самом деле в ранней Вселенной происходили совершенно неизвестные процессы.

По словам ученых, существование ZF-UDS-7329 и других подобных очень массивных галактик на самом начальном этапе развития космоса бросает вызов стандартной космологической модели. Теперь ученые собираются продолжить свое исследование, чтобы найти больше подобных массивных и объектов в надежде на то, что новые наблюдения помогут разобраться с тем, что же на самом деле происходило в ранней Вселенной.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось обнаружить еще одну галактику, которой не должно существовать, согласно нынешним представлениям о космосе.

Также Фокус писал о том, что ученые разгадали секрет загадочных сигналов из космоса и в этом им помогла мертвая звезда.