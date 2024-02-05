Спокойная и никому не мешает. Обнаружена галактика, которой не должно существовать (фото)

Астрономы обнаружили уникальную галактику, которая выходит за рамки существующих теорий образования таких объектов.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Astrophysical Journal Letters, астрономы обнаружили уникальную карликовую галактику, имеющую совсем не те характеристики, которые ожидали увидеть ученые у такого типа астрономических объектов, пишет Phys.

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Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для проведения наблюдений за очень тусклыми ультрадиффузными галактиками, но на изображениях они обнаружили совершенно иной объект, который не ожидали увидеть.

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Это была карликовая галактика, которая находится в той части космоса, где ученые не рассчитывали ничего найти. Эта галактика еще не получила официального названия, но она имеет неожиданные характеристики, как для карликовой галактики.

Известно, что больше всего в нашей Вселенной именно карликовых галактик, которые содержат менее 100 млн звезд. Для сравнения в Млечном Пути находится несколько сотен миллиардов звезд. Поэтому карликовые галактики достаточно тусклые, ведь выделяют намного меньше света, чем их огромные родственники.

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для проведения наблюдений за очень тусклыми ультрадиффузными галактиками, но на изображениях они обнаружили совершенно иной объект, который не ожидали увидеть. Это была карликовая галактика, которая находится в той части космоса, где ученые не рассчитывали ничего найти Фото: phys.org

Как показало исследование, обнаруженная галактика не взаимодействует с соседней галактикой и в ней не появляются новые звезды. Астрономы пришли к выводу, что они обнаружили совершенно новый вид изолированных спокойных галактик.

По словам ученых, ничего подобного они раньше не видели, хотя теории говорят о том, что такие галактики должны существовать. Исходя из нового открытия, ученые предполагают, что теории формирования и эволюции галактик нужно корректировать.

Дело в том, что согласно теориям, изолированные галактики должны взаимодействовать с соседними галактиками и формировать новые звезды. Но в обнаруженной карликовой галактике не происходит формирование новых звезд, и она находится далеко от других галактик. При этом в карликовой галактике находятся только старые звезды.

Согласно теориям, изолированные галактики должны взаимодействовать с соседними галактиками и формировать новые звезды. Но в обнаруженной карликовой галактике не происходит формирование новых звезд, и она находится далеко от других галактик. При этом в карликовой галактике находятся только старые звезды Фото: phys.org

Благодаря снимкам телескопа Уэбб ученым удалось даже выделить отдельные звезды, благодаря чему они выяснили, что странная карликовая галактика находится на расстоянии 98 млн световых лет от нас. При этом это одна из самых далеких галактик, где ученым удалось выделить отдельные звезды. Также эти звезды оказались одними из самых далеких звезд своего типа, которые наблюдали астрономы.

Авторы исследования говорят, что их открытие противоречило ожидаемым свойствам от такой карликовой галактики. Поэтому новое открытие меняет понимание того, как формируются и развиваются галактики. Также ученые теперь знают, что подобные объекты можно обнаружить с помощью телескопа Уэбб и займутся их поиском.

Как уже писал Фокус, астрономы увидели битву двух главных сил природы в близкой сверхмассивной черной дыре. Ученые изучили активное ядро галактики Персей A и заметили борьбу между гравитацией и магнетизмом.

Также Фокус писал о том, что обнаружена новая суперземля, которая может быть обитаемым миром. Эта каменистая планета, которая немного больше Земли, находится на расстоянии 137 световых лет от нас.

Напоминаем, что NASA показало Меркурий, каким его раньше не видели. Аппарат NASA сделал уникальный снимок разноцветного Меркурия – первой планеты от Солнца, как уже писал Фокус.